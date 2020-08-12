Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedefte? Canlı yayında anlattı

12.08.2020 23:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı canlı yayın programında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak kendisine yöneltilen 'neden hedeftesiniz' sorusuna yönelik “Gezi’den beri Türkiye mücadele veriyor. Toplumsal su üzerine çıkan süreç. Ülkeyi teslim almaya yönelik ipler milletin değil birilerinin elinde olacak öyle bir şey yok. Farklı süreçlerde Berat Albayrak rol aldı. Ayaklara bastı. Görev yüklenmişiz bu süreç boyunca ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu mücadeleyi vermek boynumun borcudur” dedi. Albayrak ayrıca "Buna dikkat, cesaret, delilik, idealist olmak dersiniz. Biz buna ‘Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyoruz’ diyoruz. Türkiye tarihi bir dönemden geçerken Türkiye'nin lideri ölümüne mücadele veriyorsa biz taşın altına elimizi değil bedenimizi koyacağız” şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı canlı yayın programında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak kendisine yöneltilen 'neden hedeftesiniz' sorusuna yönelik "Gezi'den beri Türkiye mücadele veriyor. Toplumsal su üzerine çıkan süreç. Ülkeyi teslim almaya yönelik ipler milletin değil birilerinin elinde olacak öyle bir şey yok. Farklı süreçlerde Berat Albayrak rol aldı. Ayaklara bastı. Görev yüklenmişiz bu süreç boyunca ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu mücadeleyi vermek boynumun borcudur" dedi.

Albayrak ayrıca "Buna dikkat, cesaret, delilik, idealist olmak dersiniz. Biz buna 'Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyoruz' diyoruz. Türkiye tarihi bir dönemden geçerken Türkiye'nin lideri ölümüne mücadele veriyorsa biz taşın altına elimizi değil bedenimizi koyacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Berat Albayrak'ın 'neden hedeftesiniz' sorusuna yönelik verdiği cevaplar şu şekilde:

Şunu görmek lazım. 7 senedir. Gezi'den beri Türkiye mücadele veriyor. Toplumsal su üzerine çıkan süreç. Ülkeyi teslim almaya yönelik ipler milletin değil birilerinin elinde olacak öyle bir şey yok.



Farklı süreçlerde Berat Albayrak rol aldı. Ayaklara bastı. Görev yüklenmişiz bu süreç boyunca ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu mücadeleyi vermek boynumun borcu.



Buna dikkat, cesaret, delilik, idealist olmak dersiniz. Biz buna 'Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyoruz' diyoruz. Türkiye tarihi bir dönemden geçerken Türkiye'nin lideri ölümüne mücadele veriyorsa biz taşın altına elimizi değil bedenimizi koyacağız.



Berat Albayrak yalnız değil ben Allah'ın yardımını hissediyorum. Berat Albayrak'a büyük saldırılar hangi adımlarda olmuş bakmak lazım.



Enerjide Türk Akım'dan nükleere kadar, ekonomide yeniliklerle. Arkadaşlardan biri geçen hafta swaplar yüzde 1000'lere çıktı. Nerede çıktı. Yurt dışında. TL bazında neden TL vermiyorsunuz?



Soruyorum elinizde TL yok. Bana arkadan TL ver ucuza alayım. Doların fiyatını arttırmak için spekülasyon yapayım. İzin verilir mi? Eskiden kolay oluyordu. Şimdi olmuyor. Liberal piyasa hangi ülkede oluyor?



Komşulardan biriyle savaştayız. İsim vermeyeyim. Gidiyor savunma sanayi silah satıyor onlara olur mu böyle şey? Terörle mücadele yapalım, şehit vermeyelim. Bu ülke şehit vermeyelim diye yol geçen hanı yapılır mı?



Bir bedeli olacak. Ekonomide bağımsızlık. Bir mücadele veriyoruz ama bunun bir bedeli olacak. Ama bunu yapmaya çalışanlara. Avrupa'daki ülkede FETÖ'cü besliyor, PKK'ya silah satıyor. Bunlardan bihaber mi olacağız? Bağımsızlığın bir bedeli var. Biz de kimlerin torunuyuz ya.