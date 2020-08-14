Artık kredi notu düşük diye kredi alamamak yok! 50.000 TL kredi...

Nakit ihtiyacı olan fakat kredi notu düşük olduğu için kredi alamayan vatandaşlara müjde gibi haber. Sayısı çok fazla olmasa da size acil kredi vererek zorluklardan bir nevi can suyu olacak bankalar bulunuyor. Kredi notu sıfır olduğu için birçok banka tarafından olumsuz geri dönüş aldıysanız artık üzülmeniz gerekmiyor. Birkaç banka tarafından kredi notu ya da puanı sıfır olan vatandaşlara bazı şartlar sunularak kredi imkanı sağlanıyor.