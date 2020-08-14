Koronavirüs pandemisi süresinde devreye alınan kısa çalışma ödeneğine bazı detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneğine dair alınan Cumhurbaşkanı kararı yakın bir zamanda Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda "Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?" sorusunun yanıtı merakla sorgulanıyor.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 31 Temmuz 2020 tarihli ve 2810 sayılı Karar ile bir ay daha uzatıldı.
Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacak, 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay daha bu haktan yararlanılabilecek.
Bununla birlikte, normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimiz ile Hizmet Merkezlerimize bildirmeleri gerekiyor.
Küresel çapta bir pandemiye dönüşen korona virüsün istihdam piyasası üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla kısa çalışma uygulaması yararlanma şartları esnetilerek Mart ayında yürürlüğe konulmuştu.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?
İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;
• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve
• Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az
450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4.380,99 TL'yi aşamaz.