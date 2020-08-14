Koronavirüs pandemisi süresinde devreye alınan kısa çalışma ödeneğine bazı detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneğine dair alınan Cumhurbaşkanı kararı yakın bir zamanda Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda "Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?" sorusunun yanıtı merakla sorgulanıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.