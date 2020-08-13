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    • 13.09.2020 13:26
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    Ek ödeme nedir? Ek ödeme nasıl hesaplanır? İşte emekliye ödenecek tutar..

    Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 ek ödeme alan emekliler, artış bekliyor. Emekliler, 'Oran yüzde 10 olsun' derken; bu talep hayata geçerse gelirlerde 382 liraya varan artış yaşanacak. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor.

    Oran en az yüzde 10! Kim ne kadar maaş alacak?

    Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü oranında oluyor. Maaş arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Emekliler, yeni oranın yüzde 10 olmasını bekliyor.

    'ORAN GÜNCELLENSİN'

    Ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini TAKVİM'e, "Çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor. Oranın güncellenmesini bekliyoruz" sözleriyle anlatıyor.

    Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 382 liraya varan artış olacak.

    6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.

    KİM NE KADAR ALACAK?

    EK ÖDEME YÜZDE 8 VEYA 10 OLURSA EMEKLİYE EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
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