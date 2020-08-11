Bankaların takibe düşen kredi miktarı rekor seviyelere ulaşırken yaşanan bu olumsuzluk konut stoklarında da yükselişe neden oldu. Bu anlamda Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve İş Bankası konut satış ilanları oldukça ilgi çekiyor. Ziraat Bankası'ndan satılık daire, arsa ve işyeri alımı için Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden verilen ilanlara teklif verilmesi gerekiyor.
E İHALE YÖNTEMİ İLE EV / KONUT SATIN ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR, NASIL ALINIR?
Sisteme giriş yaptıktan sonra teklif ver butonuna basarak satılık konut için teklif verirsiniz. Son teklif veren kişinin üzerine 30 dakika boyunca yeni bir teklif gelmemesi halinde konut satışı tamamlanmış olur. Ancak yeni bir teklif verilmesi halinde bu süre otomatik olarak 30 dakika daha uzar. 30 dakikalık süre zarfında yeni bir fiyat teklifi verilmezse e ihale yöntemi ile satışa sunulan konut en yüksek teklifi veren kişi ya da kuruma satılmış olur.
Bankalardan satılık icralık konutların adresleri
İş bankası icralık olarak satışa almış olduğu araçlar ile gayrimenkul için http://www.istegayrimenkul.com/bankadan-satilik-konut.aspx isimli İnternet sitesini oluşturmuştur. Bankanın İnternet sitesinde beğenmiş olduğunuz icralık mülk yada araca teklif verebilirsiniz. Teklifte belirlenen bedelin tamamı ödenmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgiyi 0-850-724-0-724 numaralı telefon hatlarından öğrenebilirsiniz.
Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan ucuz konut ilanlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ...
Denizbank tarafından satışa sunulan konut ilanlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ...
Halkbank satılık gayrimenkul ilanlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ..
Vakıfbank ikinci el araç teklifinde buluna bilmeniz için ilk olarak https://vakifbankarac.intengo.com/index.intengo?cid=14397 adresine girerek beğenmiş olduğunuz aracın bedelin %6 değerini bankaya ödeyerek bir kullanıcı adı ile şifre almanız gerekir. Daha sonra https://vakifbankarac.intengo.com/login.intengo adresine giriş yaparak ihale teklifinde buluna bilirsiniz.