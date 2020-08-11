Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank,İNG, TEB konut kredisi yeni faiz oranları!

Konut kredileri güncel bir haber ile şartlarında değişikliğe uğradı. 15 yıla kadar vade imkanının sunulduğu kredi destek paketi içerisinde değişiklik yapıldı. Şimdi vatandaşlar konut kredisi faiz oranları yükseldi mi sorusuna yanıt arıyor. Buna göre 0.74 faiz ile alınması mümkün olan ikinci el ev kredilerinin faiz oranları arttı. Aynı zamanda geri ödemesiz dönem ve vade süresi konusunda da değişiklikler yaşandı. Peki, konut kredisi faiz oranları ne oldu? İşte tüm detaylar...
Konut kredisi faiz oranları değişti mi?
Duyurulduğu 2 Haziran tarihinde vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kamu bankaları konut kredisi faiz oranları yükseldi. İkinci el konut satın almayı düşünen vatandaşlar konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorusunu soruyor. Vade sürelerindeki değişikliklerle beraber konut kredisi konusunda birinci el konutlar çok daha avantajlı bir hale geldi.
Konut kredisi vadesi ne kadar?
Vatandaşların merakla araştırma yaptığı konut kredileri yükseldi mi sorusunun yanı sıra vade süreleri de merak ediliyor. Konut kredisi vadeleri azami 180 ay iken yapılan değişiklikler ile beraber 120 aya çekildi. 12 ay geri ödemesiz konut kredisi dönemi de ikinci el konutlar için sonlandı. Bu durumda yeni bir ev satın alacak vatandaşlar için ikinci el konutlar yerine birinci el konutlar çok daha avantajlı oldu.
Konut kredisi faiz oranları, vade süreleri ve 12 ay geri ödemesiz dönem ile alakalı yapılan düzenlemelerin; yeni yatırımların canlandırılması ve deprem riskine karşılık yeni evlere talep oluşturulması için yapıldığı düşünülüyor. Birinci el / sıfır konutlar için kamu bankaları tarafından azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık % 0.64 faiz oranı ile konut kredisi finansman olanağı sunulabiliyor.
Birinci el konutlar için de ödemesiz dönem kalkmış olsa da bazı bankalar 3 ay ödemesiz dönem olanağı sunabiliyor. İkinci el konut satışları 2020 Haziran ayına bakıldığında bir önceki senenin aynı dönemine göre % 245 artış ile 131.380 rakamlarını gördü. İstanbul'daki konut satışlarına bakıldığında ise ikinci el satışların payı % 71.3 olarak görülüyor. Konut kredisi faiz oranları değişikliğinin vatandaşların konut tercihlerinde etkili olacağı düşünülüyor.
Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Vatandaşların sorduğu konut kredisi faiz oranları arttı mı sorusunun ardından gözler konut kredisi faiz oranları ve ödeme planlarına çevrildi. Kamu bankaları konut kredileri ile ikinci el konut satın almak isteyen vatandaşlar için 120 ay vade ile %0.87 faiz oranı sunuyor. Yeni konut kredisi faiz oranları ile 100 bin TL konut kredisi için %0.87 faiz oranı ve 120 ay vadeyle ödenecek aylık taksit tutarı da 1.345 TL şeklinde belirlendi.
AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1 seviyesini aşarak yüzde 1.19 olarak güncellendi.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.87 seviyesine geldi
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Vakıfbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.87 seviyesine geldi
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Halkbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.87 seviyesine geldi
İNGBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Konut kredisi faiz oranı rakamı banka tarafından yüzde 0.99 seviyesine çekildi. Banka 60 aya kadar olan konut kredisi faiz oranları için yüzde 0.99 seviyesini belirlerken 120 ay vadeli konut kredisi paketinde ise psikolojik eşik olarak belirlenen yüzde 1 seviyesini aştı ve yüzde 1,09 olarak uygulanmaya başlandı.
TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
TEB konut kredisi faiz oranı rakamı ise yüzde 1 seviyesinden yüzde 1.10 seviyesine ulaştı.