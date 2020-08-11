Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ikinci el konut kredisi paketinde kredi faiz oranını yüzde 0.79 seviyesinden yüzde 0.87 seviyesine taşıdı. Ağustos ya da en geç Eylül ayı itibari ile politika faiz oranı için yükseliş haberi geleceği iddia edilirken piyasalarda yaşanan dalgalanmanın devam etmesi halinde bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi paketlerinde faiz oranları yükselecek gibi görünüyor. 8 banka konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları yükseldi! İşte yeni oranları ve en son haberler...
İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NE KADAR?
İkinci el konutlar için kredi kampanyası koşullarını yeniledi. İkinci el konutlarda kredi faizi yüzde 0.79'dan yüzde 0.87'ye yükseltildi. İkinci el konutlarda kampanya ilk etapta yüzde 0.74 faiz, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz olarak başlatılmıştı. İkinci el konut almak isteyenler 120 ay vade ve yüzde 0.87 oranında faizle kredi kullanabilecek.
SIFIR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Yeni (sıfır) konutlar için %0,64 ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL'ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL'ye kadar kullanılabiliyor.
Konut kredisi vadesi ne kadar?
Vatandaşların merakla araştırma yaptığı konut kredileri yükseldi mi sorusunun yanı sıra vade süreleri de merak ediliyor. Konut kredisi vadeleri azami 180 ay iken yapılan değişiklikler ile beraber 120 aya çekildi. 12 ay geri ödemesiz konut kredisi dönemi de ikinci el konutlar için sonlandı. Bu durumda yeni bir ev satın alacak vatandaşlar için ikinci el konutlar yerine birinci el konutlar çok daha avantajlı oldu.
Konut kredisi faiz oranları, vade süreleri ve 12 ay geri ödemesiz dönem ile alakalı yapılan düzenlemelerin; yeni yatırımların canlandırılması ve deprem riskine karşılık yeni evlere talep oluşturulması için yapıldığı düşünülüyor. Birinci el / sıfır konutlar için kamu bankaları tarafından azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık % 0.64 faiz oranı ile konut kredisi finansman olanağı sunulabiliyor.
Birinci el konutlar için de ödemesiz dönem kalkmış olsa da bazı bankalar 3 ay ödemesiz dönem olanağı sunabiliyor. İkinci el konut satışları 2020 Haziran ayına bakıldığında bir önceki senenin aynı dönemine göre % 245 artış ile 131.380 rakamlarını gördü. İstanbul'daki konut satışlarına bakıldığında ise ikinci el satışların payı % 71.3 olarak görülüyor. Konut kredisi faiz oranları değişikliğinin vatandaşların konut tercihlerinde etkili olacağı düşünülüyor.
Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Vatandaşların sorduğu konut kredisi faiz oranları arttı mı sorusunun ardından gözler konut kredisi faiz oranları ve ödeme planlarına çevrildi. Kamu bankaları konut kredileri ile ikinci el konut satın almak isteyen vatandaşlar için 120 ay vade ile %0.87 faiz oranı sunuyor. Yeni konut kredisi faiz oranları ile 100 bin TL konut kredisi için %0.87 faiz oranı ve 120 ay vadeyle ödenecek aylık taksit tutarı da 1.345 TL şeklinde belirlendi.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.87 seviyesine geldi
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Vakıfbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.87 seviyesine geldi
AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1 seviyesini aşarak yüzde 1.19 olarak güncellendi.
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Halkbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.87 seviyesine geldi
İNGBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Konut kredisi faiz oranı rakamı banka tarafından yüzde 0.99 seviyesine çekildi. Banka 60 aya kadar olan konut kredisi faiz oranları için yüzde 0.99 seviyesini belirlerken 120 ay vadeli konut kredisi paketinde ise psikolojik eşik olarak belirlenen yüzde 1 seviyesini aştı ve yüzde 1,09 olarak uygulanmaya başlandı.
TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
TEB konut kredisi faiz oranı rakamı ise yüzde 1 seviyesinden yüzde 1.10 seviyesine ulaştı.
FİNANSBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Finansbank konut kredisi faiz oranı rakamı ise yüzde 1.36 seviyesine ulaştı.
GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1 seviyesine çekilirken ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,09 ve taşıt kredisi faiz oranı ise yüzde 1.19 seviyesine çıktı.