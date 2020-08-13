Yeni bir araç almaya karar verdiğinizde, öncelikle araçtan ne beklediğinizde karar vermeniz gerek. Sadece dış görünüşüne bakarak, yeterince araştırma yapmadan araba almak, pişman olmanıza neden olabilir.
Sıfır araba alırken akla gelen onlarca soru var. Kafası karışan insanlar birikimlerini pişman olacakları araçlara yatırabiliyorlar. Alacağınız aracın modelini belirlediniz mi? İşte araç satın alırken dikkat edilmesi gerekenler.
ARACIN BOYASINI KONTROL ETTİRİN
Son günlerde çok sık karşılaşılan bir olayın başınıza gelme ihitmali var. O da sıfır aracın ikinci el çıkması. Bunun çok düşük bir ihtimal olmasına karşın, ülkemizdeki pek çok büyük otomotiv distribütörünün müşterilerine hasarlı araçlar sattığı haberler var. Ne kadar güvenilir bir marka olursa olsun, aracı almadan bir ekspertiz kontrol cihazını alarak aracın boyasını kontrol edebilirsiniz.
KIYASLAMA YAPIN
Aracın donanım özellikleri ve paketlerini inceleyin ve diğer araçlarla kıyaslayın. Bu size, fiyat/performans kıyaslaması yapmanız için olanak sağlar. Aynı paraya alınabilecek diğer araçlarda kaç hava yastığı olduğu, fren sistemleri, teknolojik donanımları gibi faktörleri analiz edin.
HANGİ ARACI BELİRLEDİĞİNİZE KARAR VERİN
Araçtan ne bekliyorsunuz? Konfor, performans, teknoloji? Kalabalık bir aileyseniz almanız gereken arabanın iç hacmi geniş olmalı. Bütçenize göre olan araçların hepsini inceleyerek kıyaslamalar yapın.
PAZARLIK YAPIN
Araç alırken fiyatı çekebileceğiniz kadar aşağı çekmeye çabalayın. İnternette ya da galeride aracın fiyatları yüksek olabilir. Bu fiyatlara kanmadan pazarlık yapın. Yanında size sundukları ekstraları öğrenin.
BELGELERİ KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN
Aracı alırken çoğu galeri belgeleri kişinin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları incelemelisiniz.
BENZİN Mİ DİZEL Mİ TERCİH ETMELİ
Geldik en önemli soruya. Benzin mi dizel mi tercih etmeli? Bu sorunun cevabı hem kişisel tercihe hem de araç ve yakıt göre değişebilir. Dizel daha tasarruflu bir yakıt olsa da bazı markalarda dizel modeller, aynı aracın benzinlisinden çok daha yüksek fiyatlara satılabiliyor.