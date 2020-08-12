A101 13-20 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. A101 13 Ağustos 2020 aktüel ürünler kampanyası yayınlandı. A101 Market mağazalarında 13 - 19 Ağustos 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada yer alan aktüel ürünler belli oldu. A101'de bu hafta 13 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olacak Aldın Aldın kampanyasında hangi ürünler var hemen bakalım. 13-20 Ağustos A101 kampanyası incelememizde bu haftanın öne çıkan aktüel ürünü Samsung 40N5000 40" Full HD Tv oluyor. A101'de bu hafta Samsung 40" Full HD Tv için 2.399 TL fiyat görüyoruz. A101 13 Ağustos kataloğu ile gelecek diğer aktüel ürünlerden dikkat çekenlerle incelememize devam edelim.

A101 13 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık