A101 13-20 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. A101 13 Ağustos 2020 aktüel ürünler kampanyası yayınlandı. A101 Market mağazalarında 13 - 19 Ağustos 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada yer alan aktüel ürünler belli oldu. A101'de bu hafta 13 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olacak Aldın Aldın kampanyasında hangi ürünler var hemen bakalım. 13-20 Ağustos A101 kampanyası incelememizde bu haftanın öne çıkan aktüel ürünü Samsung 40N5000 40" Full HD Tv oluyor. A101'de bu hafta Samsung 40" Full HD Tv için 2.399 TL fiyat görüyoruz. A101 13 Ağustos kataloğu ile gelecek diğer aktüel ürünlerden dikkat çekenlerle incelememize devam edelim.
A101 13 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık
Golden Rose Nude Look Allık 19,95 TL
Torku Dondurulmuş Dana&Kuzu Cızbız Köfte 17,95 TL
Stanley Termos 1 Litre 199,95 TL
Loock's Kabin Boy ABS Valiz 74,95 TL
Loock's Orta Boy ABS Valiz 89,95 TL
Loock's Büyük Boy ABS Valiz 99,95 TL
SEG Mekanik Slindirik Termosifon 65 Litre 629 TL
Arzum AR5040 Epilasyon Aleti 119 TL
4 Kapılı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL
Sinbo Sp-5217 Izgara Tava 69,95 TL
Eti Alasko Frigo Soğuk Atıştırmalık Çeşitleri 4 TL
A101 20 Ağustos 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu ile gelecek aktüel ürünlerden öne çıkanları ve bu ürünlerin cazip fiyatlarını listeleyelim;
HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart Tv 1.899 TL
Samsung 40N5000 40" Full HD Tv 2.399 TL
Piranha Bluetooth Mouse 24,95 TL
Piranha Bluetooth Klavye 49,95 TL
Piranha Bluetooth Selfie Çubuğu 34,95 TL
Piranha 7828 Bluetooth Hoparlör 49,95 TL
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 49,95 TL
GoSmart 10.000 mAh Powerbank 44,95 TL
SEG Mekanik Slindirik Termosifon 65 Litre 629 TL
SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.499 TL
SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.199 TL
Kiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi 75 TL
Sinbo STM 5812 Elektrikli Çay Seti 109 TL
Felix FL 598 Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 79,95 TL
Arzum AR5040 Epilasyon Aleti 119 TL
Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TL
Aprilla AFM 2800 Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL
Flavel FLV100 Türk Kahvesi Makinesi 199 TL
Banyo Klozet Takımı 2 Parça 24,95 TL
Tek Kişilik Nevresim Takımı 64,95 TL
Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL
Çok Amaçlı Katlı Düzenleyici 37,50 TL
Sinbo Sp-5217 Izgara Tava 69,95 TL
Metaltex Yağ Sıçratmaz 8,50 TL
Cem Nero Kızartma Tenceresi 34,95 TL
Marble Tava Seti 3'lü 49,95 TL
Sinbo Dijital Mutfak Terazisi 39,95 TL
Sinbo STO-6671 Termos 1,6 Litre 27,95 TL
Buzdolabı Sürahisi 14,95 TL
Luminarc Arty Renkli Tabaklar 5,95 TL
Loock's Kabin Boy ABS Valiz 74,95 TL
Loock's Orta Boy ABS Valiz 89,95 TL
Loock's Büyük Boy ABS Valiz 99,95 TL
Triathlon Metal Şınav Barı 25,95 TL
Triathlon Dambıl 10 Kg 79,95 TL
Pilates Matı 29,95 TL
Triathlon Egzersiz Tekerleği 22,95 TL
Triathlon Atlama İpi 9,50 TL
Triathlon AB Roller Mekik Aleti 114,95 TL
Triathlon Ayarlanabilir Boks Standı Seti 199,95 TL
Triathlon El Yayı 16,95 TL
Yoga Roller 37,95 TL
Triathlon Direç Latiği 18,95 TL
Stanley Termos 1 Litre 199,95 TL
Uzayan Bahçe Hortumu 29,95 TL
Castle Buzluk Termos 25 Litre 74,95 TL