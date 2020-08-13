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    • Ekonomi
    • 13.08.2020 14:13
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    • 13.08.2020 14:13
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    Başkanı Daly'den korkutan açıklama: lar artacak

    () Başkanı , ABD genelinde iş dünyası içinde lar ve şirket tasfiyelerinin sonbahardan itibaren yükselmesini beklediğini açıkladı.

    Fed'den korkutan açıklama: İflaslar artacak

    () Başkanı , ABD genelinde iş dünyası içinde lar ve şirket tasfiyelerinin sonbahardan itibaren yükselmesini beklediğini açıkladı.

    sin etkilerine ilişkin konuşan Daly, bazı k sektörlerinin kriz öncesi düzeylerine tam olarak toparlanmakta başarılı olamayacakları uyarısı yaptı. Daly ayrıca, pandemi nedeniyle verilmekte olan fazladan işsizlik ödemelerinin kesilmesinin ardından tüketici harcamalarında da düşüşler olacağına dikkat çekti.

    FED BÜYÜMEYİ CANLANDIRMAK İÇİN "NE KADAR GEREKİRSE ELİNDEN GELENİ YAPACAĞI" SÖZÜ VERDİ

    Daly ayrıca, Fed'in oranlarına ilişkin planlarının ABD'deki hisse senedi piyasaları için çok açık ve anlaşılır olduğunun altını çizdi.
    Fed Başkanı Jerome Powell, 30 Temmuz'daki FOMC kararınının ardından düzenlediği toplantıda, Covid-19 vakalarındaki artışın ekonomi üzerinde baskı yaratmaya başladığına dikkat çekti ve bu gelişmeler karşısında Fed'in tahribatı sınırlamak ve büyümeyi canlandırmak için "ne kadar gerekirse elinden geleni yapacağı" sözü verdi.

    "Faizleri artırmayı düşünmeyi düşünmeyi bile düşünmüyoruz" diyen Powell, ekonomik toparlanmanın uzun zaman alacağını, çünkü oteller veya restoranlar gibi salgından ağır etkilenen sektörlerde çalışan milyonlarca kişinin kısa süre içinde işe geri dönemeyeceğine dikkat çekti.

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