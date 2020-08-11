Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank,İNG, TEB konut kredisi yeni faiz oranları oldukça merak ediliyor. Devlet bankalarının sunduğu kredi imkanları ve bu kredi imkanlarında sundukları özellikler çok sayıda vatandaş tarafından yakından araştırılıyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank,İNG, TEB kredi faiz oranları. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Kamu bankaları konut kredileri ile ikinci el konut satın almak isteyen vatandaşlar için 120 ay vade ile %0.87 faiz oranı sunuyor.
Konut kredisi faiz oranları değişti mi?
Duyurulduğu 2 Haziran tarihinde vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kamu bankaları konut kredisi faiz oranları yükseldi. İkinci el konut satın almayı düşünen vatandaşlar konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorusunu soruyor. Vade sürelerindeki değişikliklerle beraber konut kredisi konusunda birinci el konutlar çok daha avantajlı bir hale geldi.
Konut kredisi vadesi ne kadar?
Vatandaşların merakla araştırma yaptığı konut kredileri yükseldi mi sorusunun yanı sıra vade süreleri de merak ediliyor. Konut kredisi vadeleri azami 180 ay iken yapılan değişiklikler ile beraber 120 aya çekildi. 12 ay geri ödemesiz konut kredisi dönemi de ikinci el konutlar için sonlandı. Bu durumda yeni bir ev satın alacak vatandaşlar için ikinci el konutlar yerine birinci el konutlar çok daha avantajlı oldu.
Konut kredisi faiz oranları, vade süreleri ve 12 ay geri ödemesiz dönem ile alakalı yapılan düzenlemelerin; yeni yatırımların canlandırılması ve deprem riskine karşılık yeni evlere talep oluşturulması için yapıldığı düşünülüyor. Birinci el / sıfır konutlar için kamu bankaları tarafından azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık % 0.64 faiz oranı ile konut kredisi finansman olanağı sunulabiliyor.
Birinci el konutlar için de ödemesiz dönem kalkmış olsa da bazı bankalar 3 ay ödemesiz dönem olanağı sunabiliyor. İkinci el konut satışları 2020 Haziran ayına bakıldığında bir önceki senenin aynı dönemine göre % 245 artış ile 131.380 rakamlarını gördü. İstanbul'daki konut satışlarına bakıldığında ise ikinci el satışların payı % 71.3 olarak görülüyor. Konut kredisi faiz oranları değişikliğinin vatandaşların konut tercihlerinde etkili olacağı düşünülüyor.
Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Vatandaşların sorduğu konut kredisi faiz oranları arttı mı sorusunun ardından gözler konut kredisi faiz oranları ve ödeme planlarına çevrildi. Kamu bankaları konut kredileri ile ikinci el konut satın almak isteyen vatandaşlar için 120 ay vade ile %0.87 faiz oranı sunuyor. Yeni konut kredisi faiz oranları ile 100 bin TL konut kredisi için %0.87 faiz oranı ve 120 ay vadeyle ödenecek aylık taksit tutarı da 1.345 TL şeklinde belirlendi.
AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1 seviyesini aşarak yüzde 1.19 olarak güncellendi.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.87 seviyesine geldi
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Vakıfbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.87 seviyesine geldi
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Halkbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.87 seviyesine geldi
İNGBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
Konut kredisi faiz oranı rakamı banka tarafından yüzde 0.99 seviyesine çekildi. Banka 60 aya kadar olan konut kredisi faiz oranları için yüzde 0.99 seviyesini belirlerken 120 ay vadeli konut kredisi paketinde ise psikolojik eşik olarak belirlenen yüzde 1 seviyesini aştı ve yüzde 1,09 olarak uygulanmaya başlandı.
TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ
TEB konut kredisi faiz oranı rakamı ise yüzde 1 seviyesinden yüzde 1.10 seviyesine ulaştı.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.