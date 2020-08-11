VakıfBank, bu yılın ilk yarısında 4,2 milyar TL konsolide net kar elde etti.

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada banka bu yılın ilk yarısında 4 milyar 192 milyon 264 bin TL konsolide net kar elde etti.