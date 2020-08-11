



Savunma ve havacılık sektörünün bu ihtiyacını yerli firmalarla karşılayabilmesi ve yurt dışına kaynak çıkışının önlenmesi amacıyla Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) IAQG'den yerli firmaları akredite edebilme yetkisini alması gerektiğine dikkati çeken İlhami Keleş, "Bir yandan, TÜRKAK'ın bu yetkiyi alabilmesi için gerekli şekil şartının oluşturulması, diğer yandan yurt dışındaki havacılık endüstrisini yöneten ve kalite süreçlerini denetleyen yapıların bir parçası olunması amacıyla kurulan bu komite sektöre büyük katkı sağlayacaktır. İlerleyen süreçte ihtiyaca göre MİHENK genişleme kabiliyeti gösterecektir." dedi.

Komitede oy kullanmaya yetkili firma ve kurumların dışında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Standardları Enstitüsü ve TÜRKAK oy kullanma hakkı olmadan temsil edilecek.