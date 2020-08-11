Mavi Vatan son dakika haberlerine göre: Türkiye, Akdeniz'de Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos'a kadar Navtex ilan etti. Navtex ilan edilmesinin ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi görev yapacağı bölgeye ulaştı. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni anlaşmasının ardından Yunanistan, Savunma Bakanlığı donanmasını alarma geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan Oruç Reis'e koruma sağlayan savaş gemilerinin görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır'' şeklinde paylaşım yaptı. Peki Mavi Vatan neresi, ne demektir? Mavi Vatan haritası ve Oruç reis mavi vatan en son haberleri sayfamızda
MAVİ VATAN NE DEMEKTİR?
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ege ve Kıbrıs adasındaki Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1960'lı yıllardan bu yana geliştirdiği politikalar, günümüzde tüm Doğu Akdeniz'i Türk denizciliğine kapatmayı, enerji kaynaklarından Türkiye ve Kıbrıs Türkü'nün en ufak bir pay almamasını hedefleyen seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye ise Doğu Akdeniz'de yabancı devletlerin deniz yetki alanlarındaki hukuk dışı faaliyetlerini engellemeye yönelik 2002'de attığı ilk adımı, 2006 yılında başlattığı Akdeniz Kalkanı Harekâtı ile perçinledi. 2016 yılına kadar 14 yılda 14 izinsiz araştırma gemisi faaliyeti engellendi. Son bir yılda ise altı araştırma ve bir sondaj gemisinin yine Doğu Akdeniz'deki yasadışı faaliyette bulunma girişimleri Türk Deniz Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuka uygun şekilde akamete uğratıldı. Türkiye 2019 yılında Doğu Akdeniz sahasında araştırma gemileri, savaş gemileri ve insansız hava araçlarıyla haklarını Yunanistan, GKRY, Mısır ve İsrail'in kurduğu ittifaka karşı ödün vermeden koruyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için verdiği mücadele 2020 yılında yeni aşamalarıyla da devam edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2020 yılı bütçesi görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplarken, Doğu Akdeniz'de gelecek yıl beş kuyu açılacağına dikkat çekerek, bölgedeki hidrokarbon kaynaklarının gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru haline gelmesi için Türkiye'nin çabalarının süreceğine dikkat çekti.
Mavi Vatan'ı savunurken yürütülecek enformasyon savaşında bilmemiz gerekenler neler? Tüm bu soruların yanıtını Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi'nin (ASAM) "Türkiye Jeopolitik Stratejisi Sayısı" alt başlığıyla Kasım 2019 tarihinde yayımladığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın "Libya Türkiye'nin Denizden Komşusudur" başlıklı kitabında bulmak mümkün. Tümamiral Yaycı, eserinin başlığından da anlaşılabileceği şekilde, Türkiye'nin karşısına bugün Doğu Akdeniz'de dikilmek istenen engellerin tek bir hamleyle, yalnızca Libya ile Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesine yönelik imzalanacak anlaşma neticesinde çözülebileceğine işaret ediyor.
FAHRETTİN ALTUN'DAN DİKKAT ÇEKEN MAVİ VATAN TWEET'İ
''100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de #MaviVatan'da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir''
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan Oruç Reis'e koruma sağlayan savaş gemilerinin görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır."
'Hüsrana uğrayacaklar'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Oruç Reis'in faaliyetlerine dair açıklamasına ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Oruç Reis araştırma gemisinin Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı içinde ve hükümetin 2012'de TPAO'ya verdiği ruhsat sahaları dahilinde olduğunu kaydetti. Aksoy, şunları kaydetti: "Meis Adası başta olmak üzere, bölgedeki Yunan adalarının Türkiye'nin kıta sahanlığını kesmesi uluslararası hukukun temel ilkesi olan hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Akdeniz'de gerginliği arttıran taraf Türkiye değil, Yunanistan'dır. Asırlar boyunca Türk hakimiyetinde bulunan Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışmak kimsenin haddine değildir. Akdeniz'in 'tek sahibi benim' anlayışıyla hareket edenler hüsrana uğrayacaktır."
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex ilan edildi. NAVTEX kapsamında 10-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek faaliyetler için yapılan ilan, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Geminin ismini taşıyan Oruç Reis, Türk denizcilik tarihinde önemli bir yeri olan Cerbe Adasını almıştı. Osmanlı'da etkin olan denizci Oruç Reis, Şehzade Korkut'un verdiği on sekiz büyük savaş gemisine komutan oldu.
ORUÇ REİS KİMDİR?
Oruç Reis 1470 veya 1474, Midilli Adası'nda doğdu. 1518, hayatını kaybeden Osmanlı denizci Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462'de Midilli'nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu.
Gençliğinde gemiciliği ve deniz ticaretini çok iyi öğrenen Oruç Reis, cesareti, zekası ve girişimciliği ile kısa zamanda gemi sahibi oldu. Suriye, Mısır, İskenderiye ve Trablusşam'a mal taşıyarak, oradan aldıklarını Anadolu'ya getiriyordu.
Oruç ve İlyas Reisler, bir seferinde Midilli'den Trablusşam'a giderken, Rodos Şövalyeleri'nin büyük savaş gemileriyle karşılaştılar. Çarpışmada İlyas Reis hayatını kaybetti, Oruç Reis esir oldu. Uzun uğraşılardan sonra, buradan kurtuldu. Muhtemelen üç sene esir kalan Oruç Reis, esaretten kurtulduktan sonra, bir süre Memlük Devleti hizmetinde amirallik yaptı.
Memlük emrinde uzun zaman kalmayıp, Şehzade Korkut'un verdiği on sekiz büyük savaş gemisine komutan oldu. Bunlarla, Rodos kıyılarında basılmadık yer bırakmayan Oruç Reis, ânî bir baskın sonucunda gemilerini kaybetti. Leventleriyle birlikte bu baskından kurtulduktan sonra, Şehzâde Korkut'a tekrar başvurdu. Kendisine, biri yirmi dört oturak, ikincisi yirmi iki oturak iki savaş gemisi verildi. Şehzâde Korkut'un elini öpüp, hayır duâsını aldıktan sonra Akdeniz'e açıldı.
Cezayir'de bir devlet kurmaya karar veren Oruç Reis, kısa zamanda bu toprakları ele geçirdi. İspanya Kralı Şarlken, Cezayir'e donanma gönderdiyse de, Oruç Reis'i elde ettiği yerlerden çıkaramadı. Becâye kuşatması sırasında Oruç Reis, sol kolundan ağır yaralandı ve hekimlerin tavsiyesiyle bu kolu dirsekten kesildi. Tek kolla mücadelede de şevk ve azminden hiçbir şey kaybetmeyen Oruç Reis, iyileşince derhal denize açıldı ve pek çok gemi ele geçirdi.
Oruç Reis'in 1518'de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.
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