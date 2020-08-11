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    • Ekonomi
    • 11.08.2020 11:02
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    • 11.08.2020 11:02
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    yayınlanır yayınlanmaz gündem konusu oluyor ve hemen inceleniyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren 11 Ağustos Salı BİM aktüel ürün kataloğundan neler alınabileceğine bakılmaya başlandı. Gıdadan kozmetiğe, tekstilden hobi ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev ihtiyaçlarına pek çok kategoride ürünü uygun fiyata bulabilmek mümkün. Peki ?

    BİM aktüel ürünler kataloğu! 11 Ağustos Salı BİM aktüel ürünlerde neler var?

    11 Ağustos Salı BİM aktüel ürünler kataloğunu sizin için haberimizde derledik. Markete gitmeden önce neler alacağınızı belirlemek için BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz. Her Salı ve Cuma günleri fırsat ürünlerini getiren market yakından takip ediliyor ve her hafta hangi ürünlerin yer aldığına bakılıyor. Yine fırsatlarla dolu olan 11 Ağustos Salı BİM aktüel ürün kataloğuna göz atabilirsiniz.

    BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Temel gıda ürünleri

    Reçel, yoğurt, süt

    Reçel çeşitleri 5,95 TL

    Koroplast
    Gül Kokulu Çöp Torbası Büyük Boy
    • 10'li

    Koroplast
    Taze Tutan Buzdolabı Poşeti
    • Tekrar kullanılabilir
    • 5'li

    Mara
    Neon Dark Glow Oje
    • Karanlıkta Parlar

    Angie by Rebul
    Vücut Parfümü
    • 150 ml

    Comfort Family
    Sporcu İkili Takım
    • S/M - L/XL
    • Neon renklerde

    Dermokil
    Saç Bakım Maskesi
    • 300 ml

    Nivea
    Arındırıcı Pirinç Peeling
    • 75 ml

    Garnier
    Nemlendirici Krem
    • 50 ml

    Deniz Kabuklu Toka
    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu! 11 Ağustos Salı BİM aktüel ürünlerde neler var?
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