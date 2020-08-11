BİM aktüel ürünler kataloğu! 11 Ağustos Salı BİM aktüel ürünlerde neler var?

11 Ağustos Salı BİM aktüel ürünler kataloğunu sizin için haberimizde derledik. Markete gitmeden önce neler alacağınızı belirlemek için BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz. Her Salı ve Cuma günleri fırsat ürünlerini getiren market yakından takip ediliyor ve her hafta hangi ürünlerin yer aldığına bakılıyor. Yine fırsatlarla dolu olan 11 Ağustos Salı BİM aktüel ürün kataloğuna göz atabilirsiniz.
BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Temel gıda ürünleri
Reçel, yoğurt, süt
Reçel çeşitleri 5,95 TL
Koroplast
Gül Kokulu Çöp Torbası Büyük Boy
• 10'li
Koroplast
Taze Tutan Buzdolabı Poşeti
• Tekrar kullanılabilir
• 5'li
Mara
Neon Dark Glow Oje
• Karanlıkta Parlar
Angie by Rebul
Vücut Parfümü
• 150 ml
Comfort Family
Sporcu İkili Takım
• S/M - L/XL
• Neon renklerde
Dermokil
Saç Bakım Maskesi
• 300 ml
Nivea
Arındırıcı Pirinç Peeling
• 75 ml
Garnier
Nemlendirici Krem
• 50 ml
Deniz Kabuklu Toka