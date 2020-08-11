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    • 11.08.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası ekonomik gelişmelere ilişkin net mesaj: Başarı hikayesi yazacağız

    Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası ulusa seslendi. ekonomik gelişmelere ilişkin net mesajlar verdi: Ekonomide ve enerjide ülkemizin bağımsızlığı için mücadeleye devam edeceğiz. daha da düşecek. Çünkü yatırımcı rahatlıkla yatırım yapabilsin istiyoruz.  yeni dünya düzeninde kapasitesi ve insan kaynağıyla yeni başarı hikayesi yazacak.

    Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası çarpıcı mesajlar verdi:
    TÜRKİYE ne zaman bölgesel hakları üzerinde adım atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değil.
    BİRİLERİ avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi... 'ye gidecekmişiz, Biz o kapıları kapattık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanın ekonomi bakanı "Verelim mi bu borcu?" dedi "Verin" dedim. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor.
    ALMANYA, bugün itibariyle kapılarını açmış durumdalar. Salgın sebebiyle turizmde yaşadığımız tüm sorunları gidermeye çalışıyoruz.
    SALGINDA vatandaşlarımızdan esnafımıza her kesimin sıkıntılarının yanında olduk. Süreci dünyada başarılı geçiren ülkelerden birisiyiz. Birileri sadece gazel okur, biz iş üretiriz.

    AKDENİZ ÇAĞRISI
    Erdoğan, 'deki tüm ülkelere 'masaya oturma' çağrısı yaptı. "Gelin herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım" ifadesini kullandı.

    RASTGELE ORUÇ REİS!
    Türkiye,     Akdeniz'de dengeleri yerle bir etti. Navtex ilan edilmesinin ardından Oruç Reis Araştırma Gemisi bölgeye gönderildi. Komşu panikledi.

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