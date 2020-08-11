Maraşlıoğlu, BORTAM'ın içinde etil alkol, borik asit ve lavanta yağının olduğunu kaydederek, "Bu ürün hem ortam hem yüzey temizliğinde kullanılabilir. Örneğin asansöre bindiğimizde burada bir bulaş tereddüt yaşayabilirsiniz.