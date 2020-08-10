60-70 ve 80 bin lira altında alınabilecek otomobil marka ve modelleri

İkinci el otomobil alırken, motorda dikkat edilmesi gereken konular;

Mutlaka deneme sürüşü yapın. Sürüş esnasında çekiş sorunu olup olmadığını kontrol edin.

Motorun kolay çalışıp çalışmadığına bakın ve olağandışı seslere dikkat edin. Gürültülü bir motor, pahalı bir tamirat gerektiğine işarettir.

Egzoz dumanının rengine mutlaka dikkat edin. Gri veya renksizse normaldir, siyah veya maviyse bir sorun var demektir.

Fren pedalına 1 dakika boyunca basın. Pedalın 4 cm'den daha fazla inmemesi gerekiyor. Eğer iniyorsa, fren sisteminde bir bozukluk var demektir.

İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Rölantideki sarsıntısına bakın. Normalden fazlaysa ateşleme sisteminde veya yakıt sisteminde sıkıntı var demektir.

Egzozdan çıkan seslere dikkat edin ve olağandışı sesler var mı kontrol edin.

Mutlaka deneme sürüşü yapın. Sürüş esnasında çekiş problemi var mı kontrol edin.

El freninin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunu aracı 1. vitese takıp, aracı yavaşça hareket ettirmeye çalışarak deneyebilirsiniz. Eğer araç hareket ederse, el freni çalışmıyor demektir.

Aynı şekilde, 1. vitesteyken frenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Sürüş halindeyken aracın sesini dinlemeye çalışın.

Dönüş yaparken akslardan ses geliyor mu kontrol edin. Tıkırtı geliyorsa bilin ki aks uçları aşınmıştır.

Düz bir yola geçin ve aracı sürerken ellerinizi direksiyondan çekin. Eğer direksiyon sağ sol yapıyorsa aracın rot ayarlarında sıkıntı var demektir.