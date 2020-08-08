Kur atağına karşı kararlı duruş

Ekonomide ve siyasette istikrarı kalıcı hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin hemen ardından Ağustos 2018'de maruz kaldığı kur atağını, yeni ekonomi yönetiminin, reel sektörü önceleyen hamleleri ile atlatan Türkiye, manidar bir zamanlama ile tekrar aynı saldırı ile karşı karşıya kaldı. İlk saldırının tam da ikinci yılında, bu yılın ilk çeyreğinde dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olan ve pandemi sürecini en iyi yöneterek en güçlü toparlanmayı gösteren Türkiye, Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'den Irak'a kadar birçok stratejik noktada kararlı duruşundan taviz vermezken, döviz manipülasyonu ile tekrar hizaya getirilmeye çalışılıyor.

TANSİYON DÜŞÜRÜLÜYOR

2 yıl önce olduğu gibi bu kez de ekonomi bürokrasisi özellikle son iki günde yaptığı koordineli hamlelerle, gerekli adımları teker teker atıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Kurumu (BDDK), piyasalardaki tansiyonu düşürmek için önemli kararlar alırken, bankacılarla önceki akşam yapılan görüşmede de önümüzdeki döneme ilişkin ipuçları verildi. Merkez Bankası'nın likiditenin kompozisyonunu değiştirip fonlama maliyetini artırması ve repo ihalesi açmaması, BDDK'nın da yurt dışında yerleşik bankalara onay almaları koşuluyla, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası işlemlerde esneklik sağlaması ilk etkisini dün gösterdi. Gün içerisinde 7.37 liraya kadar yükselen dolar, daha sonra 7.13 liraya kadar gevşerken, borsada da 985 puanı gören endeks bin 60 puanın üstüne çıktı.

ADIM ADIM MÜDAHALE

Londra'da geçen hafta yapılmak istenen manipülasyonun TL'ye erişimin kısılmasıyla bozulmasının ardından, bu hafta tekrar kurulan tezgaha karşı TCMB ve BDDK önemli adımlar attı. 6 Ağustos'ta Merkez Bankası piyasalardaki gelişmeleri takip ettiğini ve hedefli ilave likidite imkânlarının kademeli olarak azaltılacağını bildirerek piyasalara "buradayım" mesajı verirken, BDDK da aynı dakikalarda yurt dışında yerleşik bankalara Türk Lirası işlemlerde esneklik sağladı. Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda dolar/TL sözleşmelerinin, aynı anda işlem gören vade sayısını 16'ya çıkarma kararı aldı.

BANKACILARLA ÖNEMLİ ZİRVE

Alınan bu kararların hemen arkasından 6 Ağustos akşamı Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde, TCMB Başkanı Murat Uysal, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürleri toplantı için bir araya geldi. Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirildi.

DÖVİZDEN TL'YE GEÇİŞ HIZLANACAK

Toplantıda TCMB Başkanı Murat Uysal, salgın döneminde düzenleyici kuruluşlar ile bankaların çok başarılı bir sınav verdiğini ancak gelinen noktada iç ve dış dengelerin korunması amacıyla bir takım normalleşme adımlarının atılması gerektiğini belirtti. Uysal, salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekileceğini, bunun da bankaların kısa vadeli fonlama maliyetlerini yükselteceğini ifade etti. Uysal ayrıca kurlarda aşırı oynaklık oluşması halinde tedbir alacaklarını aktardı. Bankacılar, likidite adımlarının kredi ve mevduat faizlerini artıracağını, TL cinsi yatırımların cazip hale geleceğini ve dövizden TL'ye geçiş iştahının yükseleceğini kaydetti. BDDK Başkanı Akben'in de bankacılardan gelen aktif rasyosunda esneklik talebine sıcak baktığı belirtildi.

ATILAN ADIMLAR

*Merkez Bankası hedefli likidike imkânlarının azaltılacağını açıkladı.

*BDDK yurtdışında yerleşik bankalara TL işlemlerde esneklik sağladı.

*Borsa İstanbul VİOP'ta dolar/ TL sözleşmelerinin vade sayısını 6'dan 16'ya çıkardı.

*BDDK ve TCMB başkanları bankacılarla bir araya geldi.

*Merkez Bankası dün, haftalık repo ihalesi açmadı.

*Piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarı yarıya indirildi.

*MB ayrıca VİOP'ta 31 Aralık 2021 vadeli kontrat sattı.



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