Son dakika: AK Parti'den kriz fırsatçılarına sert tepki: Tüm senaryoları boşa çıkaracağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kriz fırsatçılarına tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz." dedi.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 7, 2020

Türkiye yükselmeye devam eden güçtür. Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz.mize karşıile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz.Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimiz kendisi için çalışanların yanındadır.Amacımız konjonktürel olmayan, gelecek nesiller için kalıcı olan yapıları oluşturmaya devam etmektir.Kalıcı ve sürekliliği olan kararlarla ekonomimizi milli çıkarlarımızı ve güvenliğimizi teminat altına almaya devam eden politikalar uygulamak siyasi hareketimizin varlık sebebidir.Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz.Refah, güvenlik, adalet ve demokratikleşme üreten politikaları her türlü etkiden koruyacak kalıcı imzalar atma yolunda geleceğe kararlılıkla ve güçle yürüyoruz. Siyasetimizi konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaları yine boşa çıkaracağız.Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur.Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır. Milletimizin her bir ferdinin sesine kulak vermek en yüksek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir. Her bir ferdiyle tüm milletimizin sesine kulak vererek, siyasi sözümüzü sadece milletimizin talimatı ile inşa ediyoruz.Lejyoner siyaseti ile Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alanların ekonomide, güvenlikte ve dış politikada demokrasimizi bağımlı hale getirmeye çalışan sözde politikaları ve propagandaları ile mücadelemiz sürecektir. Ülkemiz büyüktür, siyasetimiz milletimize dayanmaktadır.İşi gücü kriz senaryolarına dilencilik yapmak olan, siyasilerhaline gelmiş bir siyasi dayatma peşindeler. Bunların, Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı hedef alan çirkin propogandaları yok hükmündedir.