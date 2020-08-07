ŞOK 8 Ağustos Cumartesi aktüel kataloğu indirimleri ürün indirimleri ve fiyat listesi belli oldu. Hafta sonu raflarda yer alacak ürünler arasında Sinbo Sensörlü Sıvı Sabunluk, Taşınabilir Led Makyaj Işığı, Fantom Toz Torbalı Süpürge ve Döner Mekanizmalı Temizlik Seti ön plandaki yerini alarak firma müşterilerinin ilgisini çekti. İşte ŞOK 8 Ağustos aktüel kataloğu indirimleri
ŞOK 8 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Toz Torbalı Süpürge
• 850 W • Toz torbalı
• Otomatik kablo sarma
• 5 mt kablo uzunluğu
• 5 lt toz kapasitesi
Sensörlü Sıvı Sabunluk
• 400 ml
• LED gösterge ile Doluluk oranını görebilme
• Bakteri önleyici kapalı hazne
• 4xAAA Pil(Piller dahildir) ile çalışır
Duş Baslığı Seti
• 3 Fonksiyonlu
• 150 cm spiral
• Montaj kiti dahildir
Çift Kulplu Kare Badya
• 22 lt
• Ölçekli
Bukle Banyo Havlusu
• 70x140 cm
Süngerli Banyo Paspas 2'li
• 60x100 cm + 50x60 cm
• PVC kaydırmaz taban
• Emboss baskılı
• Biyeli
Pamuk Bukle Paspas
• 40x60 cm
• Jakarlı
• Pamuklu dokuma
• Farklı renklerde
Ahşap Dekoratif Kasa 2'li
• 22,5x15,5x10 cm
• 16,5x13,5x10 cm
Head&Shoulders Şampuan
• 300 ml
• Klasik bakım / Mentol ferahlığı / Erkeklere/Kadınlara özel dökülme karşıtı