TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bugünkü dünyada şunu net bir şekilde görüyoruz. Ekonomi dediğimiz alan diğer alanlardan bağımsız değil. Ekonomi ile siyaset arasında çok güçlü bağlar var. Türkiye'de dediğiniz gibi son dönemlerde çok önemli inisiyatifler alan bir ülke. Bölgesinde önemli bir güç, oyun kurucu ve bozucu bir aktör olduğunu gösterdi. Libya'daki gelişmelerden tutun, Doğu Akdeniz'deki anlaşmalar ve çalışmalara. Suriye'deki operasyonlardan başka bölgelere kadar Türkiye geniş bir coğrafyada önemli inisiyatifler alıyor. Bu tabi bazı çevrelerde rahatsızlıklar uyandırıyor.

Diğer konu ise Türkiye Covid sürecinde Türkiye çok başarılı bir yönetim ortaya koydu. Sağlık altyapımızın gücünü gösterdik, imalat altyapımızın gücünü gösterdik. Ve Covid sonrası dönem için en avantajlı ülkelerden olduğumuzu ortaya koymuş olduk. Bir taraftan da Türkiye'nin bu yeni dönemde oluşan fırsatları değerlendirmesinden rahatsız olanlar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla birçok açıdan baktığımızda mutlaka ekonomik gelişmeler de var tabi, dünya genelinde ekonominin daralması gibi. Bütün bunları birleştirdiğinizde ekonomik politik bir analiz yapmanız gerekiyor. Özellikle de Türkiye gibi ülkelerde bu böyle. Ama ne olursa olsun Türkiye güçlü bir yapıya sahip, güçlü bir liderliği var, siyasi istikrarı var. Ekonomisinin temelleri sağlam ve sağlıklı. Salgın sürecinde de bunu gösterdi. Dolayısıyla finansal piyasalardaki dalgalanmaları atlatabilecek ekonomi yönetimimiz var. Bunları da atlatarak yolumuza devam edeceğiz.