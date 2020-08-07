İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KAPSAMI

İş Kanunu Madde 25/II'de düzenlenen ''İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları'' fesih yasağının dışında tutulmuştur. Bu kapsamda işveren bu süreçte Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık sebebiyle işçisini işten çıkarabilecek.

İlgili düzenleme corona virüs salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresinin, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriyor.





FESİH YASAĞININ İSTİSNASI VAR MIDIR?

İş Kanunu Madde 25/II'de düzenlenen ''İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları'' fesih yasağının dışında tutulmuştur. Bu kapsamda işveren bu süreçte Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık sebebiyle işçisini işten çıkarabilecektir.

Ayrıca, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih yasağının istisnaları arasına eklenmektedir.



İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacaktır.