SÜLEYMAN SOYLU 'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Önceki gün açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sağlık Bakanımız rakamları paylaşıyor. Bugün de hastanelerle ilgili açıklama yaptı. Salgın başladığından beri sosyal medya ve WhatsApp'ta yalan haberler dolaştı. Çok doğaldır inişler çıkışlar olabilir.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili ortaya konulabilecek değerlendirmeler bunlara göre yapılacaktır. Böyle bir şey gündemimizde değil. Söz konusu değil. Bu çerçevede böyle bir durum yok.

Bilim kurulunun tüm tavsiyelerine uyuyoruz. "