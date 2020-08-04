İŞKUR personel alım ilanları Ağustos ayında da tam gaz devam ediyor. Bu anlamda hastanelere temizlik personeli, güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, sekreter alımı için çalışmalar başlamış durumda. İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en fazla merak ettiği sorulardan birisidir. Artan işsizlik oranları ile birlikte yeni iş arayanların sayısının çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor. Yeni bir iş arıyor ancak bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması için İŞKUR kayıt işlemini nasıl yapacağınızı tüm detaylarıyla yazımızda aktardık.
ONLARCA ŞEHRE PERSONEL ALINIYOR
İşte alım yapılan kadrolar
- Güvenlik Görevlisi,
- Klinik destek elemanı,
- Sekreter
- Doktor yardımcısı
- Ambulans şoförü,
- Hastane hizmetlisi,
- Temizlik görevlisi,
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.