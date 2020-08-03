BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi işçi alımı ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, BİM personel alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır? BİM personel alımı başvuru şartlarına dair tüm detaylara resmi kariyer sayfası üzerinden yayınladığı ilanlarla duyuruyor. Her geçen gün yeni ilan yayınlayan BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.), birçok alanda personel alımına Türkiye geneli devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen perakende mağazalar zincirinden biri olan BİM, resmi kariyer sayfası üzerinde eleman alımına devam ediyor. Başvuru şartları ve boş kadrolar haberimizde... İşte 2020 BİM 2.750 - 3000 TL maaşla alım başvuru şartları açıklaması...