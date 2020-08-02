ŞOK market 4 Ağustos aktüel kataloğu bugün çeşitli indirimlerle yoğun ilgi gördü. Bu bağlamda hafta sonu marketlere gelen indirimli ürünleri merak edenler katalogları incelemek istiyor. ŞOK aktüel ürünler ait tüm gelişmelerden haberdar olmak, kampanya, indirim ve diğer fırsatlardan yararlanmak için size özel hazırlanmış katalogları haberimizden inceleyebilirsiniz. Şok Haftanın Fırsatları arasında; diş macunu, deodorany, diş fırçası, kondom, deterjan, peynir, kurutma makinesi gibi ürünler bulunuyor. Türkiye'de Şok marketlerde bulabileceğiniz bu ürünleri eğer 4 Ağustos'ta almak isterseniz, indirimlerden faydalanma fırsatınız olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ŞOK 4 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
ŞOK 4 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
1995 yılında kurulan ŞOK Marketler T.A.Ş.; 2011yılında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alınmıştır.
Bu satış işlemiyle birlikte konseptini tamamen yenilemiş ve tüketicilerin bildiği ve sevdiği markaları uygun fiyatla müşterilerine sunmaya başlamıştır. Bu durumu takip eden yıllarda 72 ilde 3900'yi aşkın mağaza açmayı başarmış ve Türkiye'de market anlayışına yeni bir soluk getirmiştir.
Etli Taze Ürünler, Süt ve Süt Ürünleri, İçecekler, Unlu Mamüller, Tatlılar, Meyve ve Sebze, Dondurulmuş Gıda, Temizlik Malzemeleri gibi ana kategorilerin yanı sıra sayısız alt kategoride birbirinden kaliteli ürünleri tüketiciyle buluşturan ŞOK mağazalarına giren her müşterinin keyifli, kaliteli ve hesaplı alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hiç ara vermeden sürdürmektedir.
ŞOK A.Ş.'nin Şok Kalite Çemberi; sürdürebilir kalite anlayışıyla Avrupa Birliği'nin RAPEX (Hızlı Alarm Sistemi), izlenebilirlik, risk analizi, araştırma ve bilimsel işbirliği ve tüketicinin bilinçlendirilmesi gibi önemli konularda entegre bir "Kalite ve Ürün Güvenliği" yaklaşımı üzerine kurulmuştur.
Sürekli güncellenen eğitimlerle artan çalışan iş bilinciyle, Türkiye'nin her noktasındaki mağazalarında hizmet standardizasyonu sağlamıştır. Bu birbirinden başarılı girişimler sayesinde yüksek kaliteli ürünler, düşük fiyat avantajı ile tüketiciyle buluşmuştur.
Tüm bu özverili çalışmanın en büyük meyvesi, Türkiye'de hemen her tüketicinin bildiği ve güvendiği bir marka olma özelliğidir. Bu güvene dayalı olarak ŞOK her geçen gün daha da büyümekte ve gelişmektedir.
ŞOK aktüel ürünler ait tüm gelişmelerden haberdar olmak, kampanya, indirim ve diğer fırsatlardan yararlanmak için size özel hazırlanmış kataloglarımızı inceleyebilirsiniz.