ŞOK 4 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

1995 yılında kurulan ŞOK Marketler T.A.Ş.; 2011yılında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alınmıştır.

Bu satış işlemiyle birlikte konseptini tamamen yenilemiş ve tüketicilerin bildiği ve sevdiği markaları uygun fiyatla müşterilerine sunmaya başlamıştır. Bu durumu takip eden yıllarda 72 ilde 3900'yi aşkın mağaza açmayı başarmış ve Türkiye'de market anlayışına yeni bir soluk getirmiştir.

Etli Taze Ürünler, Süt ve Süt Ürünleri, İçecekler, Unlu Mamüller, Tatlılar, Meyve ve Sebze, Dondurulmuş Gıda, Temizlik Malzemeleri gibi ana kategorilerin yanı sıra sayısız alt kategoride birbirinden kaliteli ürünleri tüketiciyle buluşturan ŞOK mağazalarına giren her müşterinin keyifli, kaliteli ve hesaplı alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hiç ara vermeden sürdürmektedir.