A101 6 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. A101 6 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli fırsatlar var? A101 6 Ağustos 2020 aktüel katalogları yine Perşembe günü geliyor. Pek çoğunun ısrarla istediği ürünler, uzun zamandır A101'e gelmeyen avantajlı fırsatlar bu hafta A101'de yer almaya hazırlanıyor. A101 6 Ağustos aktüel kataloglarında bu hafta istenen ürünler var. Harika fırsatların yer aldığı ürünlerin ön incelemesi ve katalogların detaylı görselleri ile başlıyoruz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
A101 6 Ağustos Perşembe aktüel ürünler kataloğu!
A101 6 Ağustos 2020 Kataloğu içerisinde büyük indirimler ve alışverişin bütün avantajlı yönleri ile yer aldığını görüyoruz. İşte ilk sayfada Teknoloji grubunda 2 yıl Sunny garantisi ile satışa sunulacak olan ilk ürün dahili Uhd uydu alıcısı ile 1000 Hz, 4K Ultra HD, Smart Tv özellikleri, wirelles display, ethernet girişli, dahili Wi-fi gibi bir çok özelliği ile dikkat çeken HI-LEVEL 55″ ultra Hd Android Smart Led Tv 2,849 TL. Kablosuz görüntü aktarma özelliği ile Dahili Wi-fi, Dahili Hd Uydu alıcılı, 2 adet Usb girişi, 3 adet Hdmı girişli Hı-Level 43″ Full HD Android Smart Led Tv 1,649 TL.
A101 Aktüel 6 Ağustos 2020 kataloğu kampanyaları devamında ise; Piranha kolay kullanım, havada sabitleme,360 derece dönebilen, akıllı telefon ile uçurabilme, otomatik iniş-kalkış özelliği,Wi-fi kamerası ile Piranha Akıllı Drone 189,95 TL. DOLU markası ile katlanır kaydırak, şişme havuz, 100 adet top, 35 kg taşıma kapasiteli Dolu Havuzlu Toplu Kaydırak 147,95 TL. Çok Amaçlı 8 Raflı Dolap 235 TL. ve daha fazlası 6 ağustos 2020 Perşembe gününden itibaren A101 Aktüel Ürünleri olarak indirim reyonunda sizleri bekliyor olacak.
A101 Market kampanyaları ilk sayfasında Elektrikli Ev Aletleri grubunda SUNNY markası ile 2 yıl garantili olarak satışa sunulacak olan fırsat ürünleri ise; 7 kademeli hız ayarı, 2 adet çırpıcı ve karıştırıcı aparat, 2 adet hamur yoğurucu aparata sahip olan Sunny Maharet El Mikseri 69,95 TL. Paslanmaz çelik gövdeli, 1.7 lt, 360 derece dönebilen, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemli, su kaynadığında otomatik kapanma fonksiyonu ile Sunny Flora çelik Su Isıtıcı 65 TL. Soğuk hava üfleme özellikli, 2 kademeli hız, 3 kademeli ısı ayarlı Sunny Powerx Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 89,95 TL. Sessiz ve uzun ömürlü DC motorlu Kiwi Çubuk Blender 69,95 TL. Anne ve Bebek kullanımına uygun Kiwi Şarjlı Su Pompası 29,95 TL. Aprilla Saç Kesme Makinesi 69,95 TL. Aprilla Yüz Temizleme ve Masaj Aleti 34,95 TL. lik indirimli fiyatları ile 6 Ağustos 2020 A101 Aktüel Ürünleri arasında yer alıyor.