BİM 4 ve 7 Ağustos 2020 tarihlerine ait aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM tarafından haftada 2 defa ayrı ayrı yayınlanan katalogta gıdadan elektroniğe, tekstilden okul malzemelerine, züccaciyeden mobilya ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. BİM 4 ve 7 Ağustos 2020 aktüel kataloğu ürünleriyle gelecek hafta raflarda yerini alacak olan ürünler ve fiyat listesi duyuruldu. Gelecek hafta raflarda indirimle satılacak ürünleri merak edenler... BİM 4 ve 7 Ağustos 2020 aktüel kataloğu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. BİM 4 ve 7 Ağustos 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de