BİM, Kurban Bayramı'na özel indirimli ürün listesini resmi internet sitesinden açıkladı. Bayrama özel yayınlanan kataloğda Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata, Buono Dolce Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata, Kent Sütlü-Bitter Madlen Çikolata, Gazioğluüçler Cevizli Kuru Baklava, Tindy Candy Dolgulu Sert Bonbon Şeker ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekiyor. İşte BİM'de bayram ürünlerinin fiyat listesi...
BİM KURBAN BAYRAMI AKTÜEL KATALOĞU
Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata
• 400 g
Buono Dolce Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata
• 360 g
Wonne Sütlü-Bitter Madlen Çikolata
• 288 g
Gazioğluüçler Cevizli Kuru Baklava
• 350 g
• Şerbetli olarak 1 kg yapmaktadır.
Seremoni Fındık Krema Dolgulu Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata
• 500 g
Tindy Candy
Dolgulu Sert Bonbon Şeker
• 500 g
• Kahveli/ Meyveli / Sütlü
Jel Party
Meyve Aromalı Yumuşak Şeker
• 500 g
• Portakal, Elma, Limon, Çilek, Ananas, Böğürtlen
Çokkolata
Bitter Çikolata Kaplı Fındıklı Nuga Mini Bar
• 250 g
Karayel
Limon Kolonyası
• 1 L
Jucy
Demirhindi/Kızılcık Şerbeti
• Renklendirici, koruyucu, tatlandırıcı içermez
• 1 L