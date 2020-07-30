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    • Ekonomi
    • 30.07.2020 15:39
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    • 30.07.2020 15:39
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    'de Kurban Bayramı'na özel onlarca ürün! nda neler var?

    Salı ve cuma günleri onlarca ürünü indirimli olarak satışa sunan , Kurban Bayramı'na özel bir aktüel ürünler kataloğu hazırladı. Onlarca indirimin yer aldığı kataloğda Kent Sütlü-Bitter Madlen Çikolata, Gazioğluüçler Cevizli Kuru Baklava, Tindy Candy Dolgulu Sert Bonbon Şeker ürünleri fiyatlarıyla ön planda yer aldı. Peki, nda neler var? İşte fiyatları...

    BİM'de Kurban Bayramı'na özel onlarca ürün!

    BİM, Kurban Bayramı'na özel indirimli ürün listesini resmi internet sitesinden açıkladı. Bayrama özel yayınlanan kataloğda Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata, Buono Dolce Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata, Kent Sütlü-Bitter Madlen Çikolata, Gazioğluüçler Cevizli Kuru Baklava, Tindy Candy Dolgulu Sert Bonbon Şeker ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekiyor. İşte BİM'de bayram ürünlerinin fiyat listesi...

    BİM KURBAN BAYRAMI AKTÜEL KATALOĞU

    Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata
    • 400 g

    Buono Dolce Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata
    • 360 g

    Wonne Sütlü-Bitter Madlen Çikolata
    • 288 g

    Gazioğluüçler Cevizli Kuru Baklava
    • 350 g
    • Şerbetli olarak 1 kg yapmaktadır.

    Seremoni Fındık Krema Dolgulu Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata
    • 500 g

    Tindy Candy
    Dolgulu Sert Bonbon Şeker
    • 500 g
    • Kahveli/ Meyveli / Sütlü

    Jel Party
    Meyve Aromalı Yumuşak Şeker
    • 500 g
    • Portakal, Elma, Limon, Çilek, Ananas, Böğürtlen

    Çokkolata
    Bitter Çikolata Kaplı Fındıklı Nuga Mini Bar
    • 250 g

    Karayel
    Limon Kolonyası
    • 1 L

    Jucy
    Demirhindi/Kızılcık Şerbeti
    • Renklendirici, koruyucu, tatlandırıcı içermez
    • 1 L
    Haberler Ekonomi BİM'de Kurban Bayramı'na özel onlarca ürün! BİM Kurban Bayramı aktüel kataloğunda neler var?
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