Buna göre, haziranda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 355 milyar 653 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 864 milyar 836 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 257 milyar 797 milyon lira, menkul değerler 902 milyar 594 milyon lira oldu. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 19,3, krediler toplamı yüzde 22,7 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 36,6 yükseldi.