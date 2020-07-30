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    • 30.07.2020 10:18
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    • 30.07.2020 10:18
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    Son dakika: 'da yükseliş trendi sürüyor! | 30 Temmuz 2020 BIST 100 endeksi

    'da BIST 100 endeksi, bayram tatili öncesi açılışta yüzde 0,14 artışla 1.137,17 puana yükseldi. Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ve 'nın büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

    Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürüyor!

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1,63 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.137,17 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,23 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile ulaştırma oldu.

    Dün, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla yüzde 1,49 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.135,55 puandan tamamladı.

    Bugün, Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleştirilecek.

    Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ve 'nın büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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