Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden farklı illerde bulunan onlarca farklı kadroya büro memuru ,mühendis, memur, itfaiye eri, zabıta memuru alımları yapılacak. Üniversiteler bünyesinde istihdam edilmek üzere işçi, personel, memur alımı için yayınlanan tüm ilanları ve bu ilanlara ait tüm detaylara yazımızın davamında yer verdik. Yayınlanan bu ilanlarda zabıta, itfaiye eri, büro memuru, mühendis, operatör, şoför, temizlik personeli, özel güvenlik olmak üzere daha bir çok farklı kadrolarda düşük Kpss puanı ve Kpss'siz memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Bu alımlara başvuru yapmak isteyen adaylar ilgili kurumların resmi sayfalarından başvuru genel ve özel şartları ile başvuru tarihlerine dair detaylı bilgilendirmeye ulaşabilir.
Onlarca farklı ilan belediyelere memur alımı yapılacak
Bakanlığın resmi sayfasından yapılan duyurulara göre; Sultangazi Belediyesi'ne 15 zabıta memuru, Zara Belediyesi'ne 1 muhasebeci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 126 itfaiye eri, Kütahya Yenikent Belediyesi'ne muhasebeci, Karatay Belediyesi'ne 15 memur alımı, Hayrabolu Belediye Başkanlığı'na mühendis alımları, Eyüpsultan Belediyesi'ne 25 memur alımı Gebze Belediyesi'ne 45, Yıldırım Belediyesi'ne 30 , Gazipaşa Belediyesi'ne 10 memur, Osmangazi Belediyesi'ne 5 memur, Demirözü Belediyesi'ne 1 zabıta memuru, Cizre Belediye Başkanlığı'na 20 memur alımı yapılacak.
Yine bakanlık tarafından yapılan duyurulara göre ; Derepazarı Belediyesi'ne 4 memur alımı, Fatih Belediyesi'ne 50 memur alımı, Çorlu Belediyesi'ne 25 zabıta memuru, Çeltikçi Belediyesi'ne 25 zabıta memuru, Çorlu Belediyesi'ne 25 memur, Üsküdar Belediyesi'ne 40 zabıta memuru alımı yapılacak.
Bu alımlara başvuru yapmak isteyen adaylar ilgili kurumların resmi sayfalarından başvuru genel ve özel şartları ile başvuru tarihlerine dair detaylı bilgilendirmeye ulaşabilir.