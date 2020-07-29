Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden farklı illerde bulunan onlarca farklı kadroya büro memuru ,mühendis, memur, itfaiye eri, zabıta memuru alımları yapılacak. Üniversiteler bünyesinde istihdam edilmek üzere işçi, personel, memur alımı için yayınlanan tüm ilanları ve bu ilanlara ait tüm detaylara yazımızın davamında yer verdik. Yayınlanan bu ilanlarda zabıta, itfaiye eri, büro memuru, mühendis, operatör, şoför, temizlik personeli, özel güvenlik olmak üzere daha bir çok farklı kadrolarda düşük Kpss puanı ve Kpss'siz memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Bu alımlara başvuru yapmak isteyen adaylar ilgili kurumların resmi sayfalarından başvuru genel ve özel şartları ile başvuru tarihlerine dair detaylı bilgilendirmeye ulaşabilir.