Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Osmangazi, YSS köprüsü ücretsiz mi oldu?

Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü ve YSS Köprüsü ücretsiz mi oldu? Yolculuğa çıkacak vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi yolların ve köprülerin ücretsiz olup olmadığı konusu oldu. Peki, bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü ve YSS Köprüsü ücretsiz mi? İşte, köprü ve otoyollardaki son durum!

BAYRAMDA KÖRPÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.