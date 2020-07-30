Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Osmangazi, YSS köprüsü ücretsiz mi oldu?

Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü ve YSS Köprüsü ücretsiz mi oldu? Yolculuğa çıkacak vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi yolların ve köprülerin ücretsiz olup olmadığı konusu oldu. Peki, bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü ve YSS Köprüsü ücretsiz mi? İşte, köprü ve otoyollardaki son durum!
BAYRAMDA KÖRPÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?
Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.
Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.