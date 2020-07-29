30 Temmuz İŞKUR güncel iş ilanları bayram öncesinde vatandaşlar tarafından aratılıyor. Bu anlamda İŞKUR resmi sitesi üzerinden binlerce personel alımı ilanı yer aldı. Mesleklere göre personel alımlarını haberimizde verdik. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 60.320 personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu ve özel kurumlar tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler aktarıldı. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.