EŞİTLİK SAĞLANACAK

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı.

İNTİBAK ZAMMI İÇİN YENİ GELİŞME

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.

2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.

Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyanen zamların emeklileri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler ve aylık hesaplama yöntemleri nedeniyle aylıklarda istenilen düzeyde eşitliğin sağlanamadığını, Ekim 2008 itibarıyla çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında kayıpların arttığını anlattı.