

İçişleri Bakanlığından "Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı" haberlerini yalanlama:

- "Görev tanımından da anlaşılacağı üzere Açık Kapı birimlerimizin söz konusu haber ve paylaşımlarda yer aldığı gibi sosyal yardım yapabilmesi mümkün değildir" - "Bu tarz mesnetsiz haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, Açık Kapı birimlerimizden bu yönde bir talepte bulunulmaması, ayrıca bu doğrultuda vaatte bulunan, yönlendirme yapmaya çalışan hiç kimseye itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından önemlidir"

Açık Kapı birimlerinin, "bayram harçlığı dağıtacağı" yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu birimlerin bu tür bir sosyal yardım yapmasının mümkün olmadığı bildirildi.