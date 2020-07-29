Bitcoin ne kadar oldu sorusu ekonomi piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip edenlerin gündemindeki yerini aldı. Analistlere göre, bir süre öncesine kadar Bitcoin fiyatı için önemli "direnç" düzeylerinden sayılan "10.500 dolar" son gelişmelerle "destek" düzeyine dönüştü. Peki, 29 Temmuz Çarşamba bitcoin fiyatları ne kadar oldu? İşte bitcoinde son durum

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyini dördüncü kez aşarak 11,144.34 dolara kadan yükseldikten sonra, 10,950.70 dolar ile 11,000 doların hemen altına çekildi.