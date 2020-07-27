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    • 27.07.2020 10:35
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    Son dakika: endekslerden iki sıfır attı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun

    Son dakika haberine göre BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere tarafından hesaplanan BIST pay endeksleri bugün itibarıyla 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek. Bakan Albayrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra ’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." dedi.

    'un yapılan açıklamaya göre , 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır attı.




    Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçildi. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.

    BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
    Bakan Albayrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." dedi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul endekslerden iki sıfır attı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun
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