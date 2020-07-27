Bitcoin yeniden kritik sınırın üzerinde! Alev aldı





ABD'de bir federal mahkeme, Bitcoin'in "para" olarak kabul edilmesine karar verdi. Columbia federal mahkemesinin Başyargıcı Beryl A. Howell, "para"nın genel olarak "değişim aracı, ödeme yöntemi ya da bir değerin saklanması" gibi tanımlarla belirtildiğine dikkat çekerek, buradan hareketle, "Bitcoin bu tanımlamaların tümüne uygun olduğu için para olarak kabul edilmeli" kararını verdi.



Rus satranç ustası Garry Kasparov da, finansal piyasalarda gizliliğin Bitcoin, kripto para ve blockchain teknolojileriyle mümkün olabileceğini söyledi.

Kasparov, Forbes yazarı Roger Huang ile röportajında, şöyle dedi: "Bitcoin'in iyi yanı, en fazla 21 milyon adet olabileceğini bilmenizdir. Ancak diğer tarafa, mesela Fed'e baktığınızda, yarın piyasada kaç trilyon dolar yer alacağını asla bilemezsiniz. Bu durum yatırımlarınıza zarar verir."



Kasparov'a göre, blockchain teknolojisi ve Bitcoin gibi kripto para birimleri, gizlilik ve insan hakları ihlallerine karşı koruma sağlıyor: "Bence Bitcoin ve benzeri kripto para birimlerinin, ayrıca blockchain teknolojisinin bir kavram olarak gittikçe popülerleşmesi kaçınılmaz; çünkü, kişinin rızası olmadan, gizliliği etkileyebilecek yetkilerin devletlere veya diğer kurumlara aktarılmasına alternatif sunuyor."