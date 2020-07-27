"Borsa İstanbul'un orta ve uzun vadeli baktığımızda da cazibesini koruduğunu düşünüyoruz" diyen Önder, şu önerileri yaptı:

COVID-19 nedeniyle değişen ekonomik konjonktür şirketlerin karlılıklarında önemli değişikliklere yol açıyor. Bazı sektörler pozitif yönde etkilenirken, bazıları da negatif etkilenebilir. Yatırımcılar fiyat seviyesinin yanı sıra bilançolara da dikkat ederek yatırım yapmalı ve sektör bazında seçici olmalı.



MEVCUT koşullarda yeni bir yatırımcının birikimlerinin ilk aşamada yüzde 10 kadarını hisse senedine yatırmasını, nihayetinde de yüzde 30-35 seviyesine ulaşılmasını tavsiye ederiz.

BORSANIN genel seviyesinin düşük olduğu durumlarda borsa endeksinde ağırlığı yüksek olan 3-4 hisse senedine yer verilmeli, bunlar içinde banka, holding, sanayi sektörü, teknoloji hisse senedi olmalı. Portföyün bu kısmı yüzde 50-70'i oluşturabilir.

KALANI ise yatırım kuruluşlarının analistlerinin yaptığı çalışmalarda tespit edilen ucuz hisse senetlerinden seçilerek portföy oluşturulmalı.