



SIFIR ARAÇLARI TOPLUYORLAR

Sıfır otomobildeki arz sorununa göre hareket eden galericiler patlayan talebi fırsata çevirmek maksadıyla yetkili bayiye gelen sıfır araçları toplayarak piyasayı kendine çevirmeye çalışıyor. Yetkili bayi ayrım yapmaksızın satışlarına devam ederken, gerçek bireysel tüketiciyi ise göz ardı ediyor. Bayilerin çoğu bireysel tüketiciye 'araç yok' derken, kimi markalar ise aylarca sıra yazıyor. Galerici ise aldığı aracın üzerine en az 15 bin lira ile 50 bin lira arasında fahiş fiyatlar koyarak piyasaya sunuyor.