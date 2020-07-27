Küresel piyasalarda gözler Fed'in kararında

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak kararlarına odaklandı.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin artarak devam edebileceğine yönelik endişeler yatırımcıları tedirgin etse de açıklanan şirket bilançoları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi yönetimlerinin attığı destekleyici adımlar, pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını sağlıyor.

ABD'de bu hafta Senato'da tartışılacak yeni teşvik paketi takip edilirken, Fed'in çarşamba günü sona erecek Açık Piyasa Komitesi toplantısında alınacak kararlar yatırımcıların odağında yer alıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Dolar ise ABD ile Çin arasındaki gerilimin etkisiyle diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmeye devam etti.

Dolar endeksi 93,84 ile Eylül 2018'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, altının ons fiyatı bugün Asya piyasalarında 1.945 dolarla rekor seviyeye çıktı.