1974 Nisan doğumluyum 1992 Mayıs işe giriş tarihim 5500 iş günü Bağkur ve SSK var son 7 yıl SSK'lıydım ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 53 yaş ve 5600 prim günü şartlarına tabisiniz. 100 Gün eksiğiniz kalmış, bu süreyi de ister çalışarak isterseniz de borçlanarak (askerlik) ya da isteğe bağlı ödeyebilirsiniz. En erken emeklilik tahsis talep tarihiniz 2027 olacaktır.

22.10.1973 doğum tarihli 11.01.1988 işe giriş tarihli EYT' e takılan biri kaç yaşında emekli olur. 20 yıl SSK'lı çalışmış.

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 51 yaş 5450 prim günü şartlarına tabisiniz. EYT ile ilgili ne yazık ki meclis gündeminde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Olur da bu yönde bir yasa çıkarsa yasa şartlarına göre emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.

Ben TSK'da 14.06.1993-10.09.2003 yılları arası sivil memur olarak çalıştım. Kendi isteğimle işten istifa ettim. Sonra SSK'lı olarak çalışarak 2018 yılında emekli oldum. Memuriyette geçen süre için emekli ikramiyesi alabilir miyim? Teşekkürler

İkramiye ve tazminat ödemeleri 4/a gibi 4/c statüsünde de 1457 sayılı kanunun 14. Maddesine uygun olmak zorundadır. İlgili kanun maddesine göre çalışan, kendi isteği ve kusuru dışında iş akdi sonlanırsa tazminat hakkı doğar. Memurlarda ayrıca, kadınlar 20, erkekler 25 yıllık hizmetini tamamladığı zaman yaşı beklemek koşuluyla istifa ederse tazminat talebinde bulunabilir.

Merhaba, 01.05.1974 doğumluyum 01.05.1993 sigorta giriş tarihim 18 ay Askerlik yaptım şu an 4565 iş günüm var fakat çalışmıyorum koşullarımı tamamlamak adına askerliğimi prim gün sayıma saydırıp kalanını da isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlamak benim için avantajlı olur mu? Saygılarımla.

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden emeklilik şartlarınız 54 yaş 5675 prim günüdür. Askerlik hizmetiniz sigortalılık başlangıcınızdan önce olduğundan ilk işe giriş tarihinizi geriye götürmeyecektir. Yani size sadece prim günü avantajı sağlar. Emeklilik yaşınızın dolmasına 8 yıl var, bu süre içerisinde çalışmayı düşünmüyorsanız elbette askerlik borçlanması yapmanız uygun olacaktır. Ancak eksik 1110 prim gününüzü 8 yıl içerisinde çalışarak tamamlamanız sizin için daha az maliyetli olabilir. Bugün en düşük günlük askerlik borçlanması 31,39 TL'dir. Bunu askerlik süreniz ile çarptığınızda 16 bin 951 TL'lik bir rakam çıkacaktır. Tabi tercih sizin.

Merhaba benim SSK girişim 01.10.1985. Primim 8282 48.yaşındayım, yasal olarak Eylül'de 49 olacak kamu kurumunda çalışmaktayım. Tazminat hesaplaması 30 günden mi yoksa 35 günden mi olacak? 01.01.2020 tarihinde sendikali olduk, sendikanın söylediği 35 gün üzerinden. Ne kadar doğru bilgi verirseniz ona göre hareket etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.

Kıdem tazminatının hesaplaması 1475 sayılı eski iş kanunun 14. Maddesine göre yapılmaktadır. İlgili maddeye göre herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır. Sendika ve toplu iş sözleşmelerinde bu süreler arttırılabilir, yani toplu iş sözleşmesi ile kıdem tazminatı hesabı yıllık 30 günlük ücret üzerinden değil de 35 olabilir ya da 40 olabilir. Bu gibi durumlarda sendika temsilciniz ile görüşmeniz ve konuyu netleştirmeniz daha uygun olacaktır.