Memur, emekli, SGK, EYT'li, SSK, engelli, Bağkur'lu milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Tek tek açıkladı. SGK prim iadesi yapıyor mu? Doğum borçlanması ile ilgili çok önemeli ayrıntı. Yurt dışı borçlanması, memurların emekliliği ve askerlik borçlanmalarındaki farklılıklar. Ne kadar emekli maaşı alırım? Bu anlamda Emeklilikte Yaşa Takılanlara ne yazık ki önümüzdeki dönemlerde de beklenen müjdeli haber verilmeyecek gibi gözükmekte. Yıllardır bu konuyla ilgili EYT grubuna gerçekleri söyleyen nadir kişilerden biri oldum sanırım. Keşke düzenleme yapılsaydı da ben yanılsaydım. Bu konuda geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma yapıldı ve maliyetinden ötürü rafa kaldırıldı.
Merhaba 1981 SGK girişim var. 3400 Günüm vardı, doğum borçlanması yaptım 5.000 günü tamamladım emekli maaşım ne kadar olacak saygılar asgariden çalıştım ne kadar maaş alırım? Aynur Pekgöz
Emekli maaşı hesaplanmasının kesin sonuç verebilmesi adına tüm hizmet dökümünüzün detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/uygulamasını kullanarak emekli maaşınızın hesaplamasını yapabilirsiniz.
16.06.1995 SGK girişliyim, EYT'den yararlanabilecek miyim? Eğer yararlanırsam ne zaman emekli olabilirim ve ne kadar maaş bağlanır? Durumumu merak ediyorum, bilgilendirirseniz çok sevinirim. Sevgi ve saygılarımla Cengiz Yurttaş
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ne yazık ki önümüzdeki dönemlerde de beklenen müjdeli haber verilmeyecek gibi gözükmekte. Yıllardır bu konuyla ilgili EYT grubuna gerçekleri söyleyen nadir kişilerden biri oldum sanırım. Keşke düzenleme yapılsaydı da ben yanılsaydım. Bu konuda geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma yapıldı ve maliyetinden ötürü rafa kaldırıldı. Olur da hayaller gerçek olur ve beklenen kanun düzenlemesi yapılırsa (çıkarılacak kanuna da bağlı) 5000 prim gününü tamamlamak koşuluyla 2020 yılında emekli olabilirsiniz. Herhangi bir kanuni düzenleme yapılmaz ise yürürlükte olan mevzuat gereği, 16.06.1995 yılındaki girişinize istinaden 55 yaş 5750 prim günü ile tahsis talebinizi gerçekleştirebileceksiniz.
Eşim 1975 Ağustos doğumlu. 2003 Mayıs ayında SSK'lı olarak işe başladı. 2011 yılında evlenince işi bıraktı. Şu ana kadar yaklaşık 1650 günlük sigortalılık süresi var. Ne zaman emekli olabilir. Emeklilik için şartları nedir. Teşekkür ederiz. Mesut Alagöz
09.09.1999 sonrasında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan erkekler 60 kadınlar ise 58 yaşında 7000 prim günü şartıyla emekli edilmektedirler. Bu şartlara ek olarak 4500 prim günü ile de yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmektedir. Her iki ihtimalde de 58 yaşını doldurması gerekecektir.
Türkiye de hiç sigortam yok yurt dışından 2019 Şubat'ta kesin dönüş yaptım şu an emeklilik için baş vuruda bulundum yurt dışında 1999 sigortalıyım ne zaman emekli olabilirim. Ali Osman Saban
Yurt dışı borçlanmasıyla satın alınan sigortalılık türü 2019 Ağustos ayından itibaren Bağkur statüsüne dahil edildi. Ayrıca Türkiye'de hiç sigorta başlangıcı olmayan kişilerde hizmet geçirilen ülke ile imzalanan sözleşmelerde dikkate alınarak sigortalılık başlangıcı borçlanılan süre kadar geriye götürülerek tespit edilir. Yani siz 20 yıl (7200 gün) borçlanırsanız sigortalılık başlangıcınız Temmuz 2000'e gider. Bu tarih itibariyle de Bağkur şartlarında 60 yaş 9000 prim günü şartların tabi emekli olursunuz. Ya da 60–61 yaşındaysanız 5400 gün ile yaşlılık aylığından da faydalanabilirsiniz.
Merhaba 12/04/1981 doğumluyum. Sigorta başlangıç 30/05/2003, askerlik borçlanmasından sonra 30.11.2003'e çekildi. %46 engelliyim. Engelli indiriminden faydalanıyorum, 6447 gün primim var bu şartlarda ne emekli olabilirim? Mustafa Akgün
Sigorta başlangıcınız askerlik borçlanmasından sonra 30.11.2003 tarihine çekildiyse emeklilik hesabını bu tarihe göre yapmak gerekecektir. Engelli raporunuza istinaden 20 yıl 4400 prim gün sayısı şartlarıyla emekli olmaya hak kazanacaksınız.
Selamlar ben emekliyim. 5600 günle emekli oldum 2700 gün fazla ödenen primler var bunları geri alabilir miyim teşekkürler Aydın Capsek
Prim iadesi emekli olamayan kişilere veya emekli olamadan vefat eden kişilerin hak sahiplerine talepleri olması halinde yapılmaktadır. Örnek; 60 Yaşındasınız ve 2000 prim gününüz mevcut, ayrıca askerlik borçlanması da dahil 3600 günü tamamlayamıyorsunuz. Bu gibi durumlarda SGK'dan prim iadenizi isteyebiliyorsunuz. Ancak emeklilik için istenilen prim gün sayısına ulaşmış kişiler veya emekli olmuş kişiler prim iadesi alma hakkına sahip değildir. Emeklilik için gereken prim gün sayısının üzerinde ödenen primlerin de iadesi söz konusu değildir sadece tavan tutarı aşan farklı işyerlerinden yapılan bildirimlerde işçi payı iade edilmektedir.
Tanıda ağır osas yazan raporum var ayrıca hipertansiyon olduğu için tansiyon ilaç raporum var.1989 SSK girişim 9800 pirim günüm var yaştan dolayı 2024 ye emekli olacağım acaba bu raporlarla kalan yaş sınırını kaldırabilir miyim? Ender Karakaya
Belirtmiş olduğunuz rahatsızlıklarınız nedeniyle engelli raporu alabilmeniz için heyete girmeniz gerekmektedir. Bu işlem için SGK merkezine giderek hastaneye sevk almalısınız. Kurumun sevk edeceği hakem hastanede maluliyet dereceniz belirlenir. %40 ve üzeri bir oranda engel raporu verilirse yaş şartını beklemeden emekli olabilirsiniz. Sigortalılık süresi ve prim günü bakımından herhangi bir eksikliğiniz de bulunmamaktadır.
Merhaba kısa çalışma ödeneğimi işverenim benden aldı ne yapmam lazım? Hatice P….
Maalesef bu konuyla ilgili gazetemize bile yüzlerce şikayet bildirimi geldi. Kısa Çalışma Ödeneğinin işçiden alınması ne mevzuata ne de basiretli işveren ahlakına uygundur. Suiistimale çok açık olan bu süreci kendi menfaatlerine kullanan işverenlere denetimler başladı. Sizde bu durumu Alo 170 hattını arayarak işyerini ihbar edebilirsiniz. Kısa Çalışma Ödeneği işçinin hakkıdır, işverenlere sağlanan bir ödeme değildir.
Merhaba, Doğum tarihim 27. 11. 1968 Sigorta başlangıç tarihi 19. 11. 1992 Fakat sigorta primleri 01. 01. 1993 ten itibaren yatmaya başladı. 8900 prim günüm var. 18 ay askerlik yaptım. Kaç gün borçlanırsam emekli olabilirim. Teşekkür. Selçuk Zümbül.
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden (01.01.1993 dikkate alınacaktır, 19.11.1992 tarihi için dava açmanız gerekir) 54 yaş 5675 prim günü şartlarına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca 40 gün askerlik borçlanması yaparak sigortalılık başlangıcınızı 22.11.1992 tarihine çekebilirsiniz. Askerlik borçlanması sonrası emeklilik şartlarınız 53 yaş 5600 prim günü olacaktır. (Askerlik hizmetinizi sigorta başlangıç tarihinizden önce yaptıysanız)
Sayın yetkili, 01/10/1998 tarihinde limited şirket ortaklığım olan bir bayanım . devlet 2002 yılında çıkan af kapsamın da 04/10/2000 yılında Bağkur kaydımı başlatmış halen şirket ortaklığım devam ediyor.Başlangıç:04/10/2000- Terk:31/05/2009 - Tekrar başlangıç:01/05/2015 - toplam gün sayım 13 yıl 9 ay. Doğum tarihi 03/12/1963 BAYAN. Emekliliğim ne zaman olur ,5400 günden ne zaman emekli olabilirim? Bilgilendirirseniz sevinirim . Saygılarımla Ramazan Bozkut
Bağkur emeklilik şartları 4/a yani SSK emekliliğine göre prim günü sayısı şartı bakımında fazla, emekli maaşı hesabında ise daha düşüktür. Yaş şartından değerlendirdiğimizde ise aynı şartlara tabiidir. Bağkur sigortasında yaştan emeklilik yani kısmi emeklilik şartları erkeklerde 62 yaş 5400 gün, bayanlarda 60 yaş 5400 prim günüdür.
Temmuz zammıyla birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış oldu?
Tüm emekliler için Temmuz kazanç ayı oldu. Hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklilerinin maaşına yüzde 5.75 artış yansıtılırken, zamlar ve bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı.
DUL-YETİME DE ARTIŞ
Memur maaş katsayısındaki yüzde 5.75'lik artış ile birlikte ilave ödeme, uzman olmayanlarda bin 898 liradan 2 bin 7 liraya, uzmanlarda 2 bin 483 liradan 2 bin 625 liraya çıktı.
Dul ve yetimlerin ilave ödemesi de yükseldi. Vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine verilen ilave ödeme, bin 241 liradan bin 312 liraya, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna verilen ilave ödeme de 620 liradan 656 liraya yükseldi.
KİMLER YARARLANIYOR?
● İlave ödeme, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara yönelik bir uygulama.
● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Eğer emekli doktor, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarsa ilave ödeme kesiliyor.
● Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.
KAYNAK: Gazetevatan