Merhaba 1981 SGK girişim var. 3400 Günüm vardı, doğum borçlanması yaptım 5.000 günü tamamladım emekli maaşım ne kadar olacak saygılar asgariden çalıştım ne kadar maaş alırım? Aynur Pekgöz

Emekli maaşı hesaplanmasının kesin sonuç verebilmesi adına tüm hizmet dökümünüzün detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/uygulamasını kullanarak emekli maaşınızın hesaplamasını yapabilirsiniz.

16.06.1995 SGK girişliyim, EYT'den yararlanabilecek miyim? Eğer yararlanırsam ne zaman emekli olabilirim ve ne kadar maaş bağlanır? Durumumu merak ediyorum, bilgilendirirseniz çok sevinirim. Sevgi ve saygılarımla Cengiz Yurttaş

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ne yazık ki önümüzdeki dönemlerde de beklenen müjdeli haber verilmeyecek gibi gözükmekte. Yıllardır bu konuyla ilgili EYT grubuna gerçekleri söyleyen nadir kişilerden biri oldum sanırım. Keşke düzenleme yapılsaydı da ben yanılsaydım. Bu konuda geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma yapıldı ve maliyetinden ötürü rafa kaldırıldı. Olur da hayaller gerçek olur ve beklenen kanun düzenlemesi yapılırsa (çıkarılacak kanuna da bağlı) 5000 prim gününü tamamlamak koşuluyla 2020 yılında emekli olabilirsiniz. Herhangi bir kanuni düzenleme yapılmaz ise yürürlükte olan mevzuat gereği, 16.06.1995 yılındaki girişinize istinaden 55 yaş 5750 prim günü ile tahsis talebinizi gerçekleştirebileceksiniz.