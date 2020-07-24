Temmuz, emekliler için kazanç ayı oldu. Maaşlar yüzde 5.75 artarken; emekli doktorların ilave ödemelerine de zam yansıtıldı, 2 bin 7-2 bin 625 liraya çıktı. Peki, Temmuz zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? Emekli doktorlar ayrıca bir zam daha aldı. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay verilen ilave ödeme, memur maaş katsayısındaki artışla değişti. Ayrıca bankaların emekli müşteri yarışı hızlandı. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira promosyon verilirken, bazı bankalar tutarı koşulsuz bin liraya kadar çıkardı. Kampanyalarla 2 bin 550 lira ödeyen de var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
DUL-YETİME DE ARTIŞ
Memur maaş katsayısındaki yüzde 5.75'lik artış ile birlikte ilave ödeme, uzman olmayanlarda bin 898 liradan 2 bin 7 liraya, uzmanlarda 2 bin 483 liradan 2 bin 625 liraya çıktı.
Dul ve yetimlerin ilave ödemesi de yükseldi. Vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine verilen ilave ödeme, bin 241 liradan bin 312 liraya, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna verilen ilave ödeme de 620 liradan 656 liraya yükseldi.
KİMLER YARARLANIYOR?
● İlave ödeme, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara yönelik bir uygulama.
● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Eğer emekli doktor, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarsa ilave ödeme kesiliyor.
● Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.
Emekliye 2.550 TL! Emekli promosyon ücreti ne kadar?
Bankaların emekli müşteri yarışı hızlandı. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira promosyon verilirken, bazı bankalar tutarı koşulsuz bin liraya kadar çıkardı. Kampanyalarla 2 bin 550 lira ödeyen de var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Bu ay maaşları artan, Kurban Bayramı ikramiyesini almaya başlayan emeklilere, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar bankasını seçip promosyonunu alırken, kampanyalar da hareketlendi.
AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.
GARANTİ BBVA: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Dijital kanallardan başvuranlara maaşa göre 50, 125, 200 lira yüklüyor.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten, 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira veriyor. Böylece 3 yıl için 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor.
ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 ödeme talimatına 150, emekli yakınını getirene kişi başına 150 lira, bin lira alışverişe 200 lira bonus imkanı var.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
ZİRAAT: 500, 625, 750 lira veriyor.
PROMOSYON YARIŞI HIZLANDI
Temmuz zamlarını ve ikramiyelerini almaya başlayan emekliler, şimdi de promosyon için alternatifleri değerlendiriyor.
EMEKLİLİKLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER
01.10.1985 sigorta girişliyim. 3600 günüm var. Sigortam devam etmekte. 5...889733 Nolu SMS
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise 4.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 3600 günden hangi yaşta emekli olabileceğinizi hesaplamamız için doğum tarihinizi bilmeliyiz. 55 yaşınızı hangi tarihte tamamladığınızı bilmeliyiz ki yaşkademe hesabını ona göre yapalım.
1993 Temmuz SGK girişliyim. 11.12.1977 doğumluyum. Askerliği 6 ay yaptım. 5...181067 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Bu ay 25 yıl şartınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.
26.09.1974 doğum tarihim. SSK girişim Ocak 1996. Bağ-Kur 12 yıl 1 ay 10 gün. Askerlik 1994-1996 arası yapıldı. 5..636699 Nolu SMS
Prim ödemelerinizin son 1260 günü SSK kapsamında geçmek şartı ile 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik işe başlangıçtan önce ise 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 55 yaşınızın dolacağı 26.09.2029'da emekli olabilirsiniz.
01.01.1968 doğumluyum. 03.07.1993 sigorta girişim. Sigorta başlangıcından önce 15 ay, 10 gün askerlik yaptım. İşe girdikten sonra askerlik borçlanmamı ödedim. 8000 gün primim var. 5...614116 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Askerliği ödediğinizden dolayı 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarından emekli olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 53 yaşınız 2021 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.01.2021 olacaktır.
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. 5...554876 Nolu SMS
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. 5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.