Emekliye 2.550 TL! Emekli promosyon ücreti ne kadar?

Bankaların emekli müşteri yarışı hızlandı. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira promosyon verilirken, bazı bankalar tutarı koşulsuz bin liraya kadar çıkardı. Kampanyalarla 2 bin 550 lira ödeyen de var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bu ay maaşları artan, Kurban Bayramı ikramiyesini almaya başlayan emeklilere, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar bankasını seçip promosyonunu alırken, kampanyalar da hareketlendi.