



DUL-YETİME DE ARTIŞ

Memur maaş katsayısındaki yüzde 5.75'lik artış ile birlikte ilave ödeme, uzman olmayanlarda bin 898 liradan 2 bin 7 liraya, uzmanlarda 2 bin 483 liradan 2 bin 625 liraya çıktı.



Dul ve yetimlerin ilave ödemesi de yükseldi. Vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine verilen ilave ödeme, bin 241 liradan bin 312 liraya, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna verilen ilave ödeme de 620 liradan 656 liraya yükseldi.