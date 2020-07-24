Tüm emekliler için Temmuz kazanç ayı oldu. Hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklilerinin maaşına yüzde 5.75 artış yansıtılırken, zamlar ve bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı.
Emekli doktorlar ayrıca bir zam daha aldı. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay verilen ilave ödeme, memur maaş katsayısındaki artışla değişti.
DUL-YETİME DE ARTIŞ
Memur maaş katsayısındaki yüzde 5.75'lik artış ile birlikte ilave ödeme, uzman olmayanlarda bin 898 liradan 2 bin 7 liraya, uzmanlarda 2 bin 483 liradan 2 bin 625 liraya çıktı.
Dul ve yetimlerin ilave ödemesi de yükseldi. Vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine verilen ilave ödeme, bin 241 liradan bin 312 liraya, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna verilen ilave ödeme de 620 liradan 656 liraya yükseldi.
KİMLER YARARLANIYOR?
● İlave ödeme, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara yönelik bir uygulama.
● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Eğer emekli doktor, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarsa ilave ödeme kesiliyor.
● Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.