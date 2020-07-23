Emeklilikte sevindiren gelişme yaşandı! SSK SGK ve Bağkur'lu 1999 öncesi girişi olanlar 15 yılda emekli oluyor!

8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan vatandaşlara erken emeklilik konusunda altın fırsat sunulmuştur. Erken emeklilik hakkından yararlanmak için vatandaşların ilk adımda 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigorta başlangıcı olması şarttır.
Kişilerin SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigortalılık kollarına mensup olarak SGK'ya bildirilmesi gerekir. 1999 yılı öncesinde ilk kez sigortalı olan kişilerin emeklilik için 15 yıllık hizmet süresini doldurması ve 3600 prim günü ödemesini yapması beklenir. 15 yıllık hizmet süresinin tamamlanma şartının yerine getirilmesi ile emeklilik için kapılar aralanır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Erken emeklilik hakkından yararlanmak için vatandaşların ilk adımda 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigorta başlangıcı olması şarttır.
Kişilerin SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigortalılık kollarına mensup olarak SGK'ya bildirilmesi gerekir.
1999 yılı öncesinde ilk kez sigortalı olan kişilerin emeklilik için 15 yıllık hizmet süresini doldurması ve 3600 prim günü ödemesini yapması beklenir. 15 yıllık hizmet süresinin tamamlanma şartının yerine getirilmesi ile emeklilik için kapılar aralanır. Sigortalının adına SGK'da herhangi bir prim borcunun olmaması da önemli bir detaydır.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLARIN EMEKLİLİK MAAŞLARI NE KADARDIR?
8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde ilk kez sigortalı olan vatandaşların emekli maaşları, 2000 yılı ve sonrasındaki sigortalı olanların emeklilik ücretlerine göre daha yüksektir. Belirlenen tarihler arasında sigorta başlangıcı olan kişiler, emekliliği hak etmesi durumunda en az 1600 TL maaş alırlar.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN AVANTAJLARI NELERDİR?
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar, belirlenen şartlara uygun olmaları durumunda erken emeklilik hakkından yararlanırlar.
Emeklilik maaş oranları bu tarihten sonra sigorta girişi olanlara kıyasla daha yüksektir. Kişilerin ilk defa sigortalı oldukları tarihten itibaren erken emeklilik için gerekli olan prim (3600 gün) süresini tamamlamaları gerekir. Bu tarihten sonra sigorta başlangıcı olan kişiler için emeklilik yaşı değil; ödenmesi gerekli olan prim miktarı düşüktür. Bu tarihten önce sigortalandırılanlar için emeklilik konusunda yaş, hizmet süresi ve prim günü şartları artırılmıştır. Şartların artırılması emekliliğin zorlaşmasına neden olmuştur.
4B (BAĞ-KUR) sigortalılık koluna mensup olan vatandaşlar için emekli olmak, SSK (4A) sigortalılık koluna göre daha zordur. Ancak 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan BAĞ-KUR'lular biraz daha avantajlı konumdadır. Bu kişiler için erken emeklilik 15 yıllık hizmet süresi 5400 prim günü ile mümkündür. 1999 sonrasındaki BAĞ-KUR'lular için 5400 prim günü şartı aynı bırakılırken; bunlar için yaş şartı kademeli olarak artırılmıştır.
PRİM İNDİRİMİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELER?
BAĞ-KUR'luların 5 puanlık indirim tutarı Hazine tarafından karşılanıyor ancak bu indirimden yararlanmanın koşulları bulunuyor. İndirimden yararlanabilmek için öncelikle Hazinece karşılanmayan prim tutarının Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yasal süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması koşulu aranıyor. Ancak, SGK'ya olan prim borçlarını taksitlendiren veya yapılandıranlar, taksitlendirme ve yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece prim indiriminden yararlanmaya devam ediyorlar.
Prim borcu bulunan BAĞ-KUR'lu esnaf aslında bir anlamda sarmalın içine giriyor. Borcu olmayan yılda en az bin 535 lira indirimden yararlanırken, diğerlerinin borcu, yüksek tutar üzerinden birikmeye devam ediyor. Dolayısıyla, son kanun çerçevesinde borçlarını yapılandırmış olanların mümkün olduğunca yapılandırmayı bozmamaları gerekiyor.
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren
Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim ekranına ulaşarak, ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için yapmanız gerekenlerse;
• E-Devlet Kapısı sayfasına girin (turkiye.gov.tr.).
• E-Devlet sistemine giriş yapın (e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı).
• Sistemde e-hizmetler sayfasına girin.
• E-hizmetler sayfasında Sosyal Güvenlik Kurumu listesine ulaşın.
• Sosyal Güvenlik Kurumu listesinde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulamasına tıklayın.
• Ne Zaman emekli olurum sayfasında bulunan sigorta kolu kısmından (4A/4B/4C) seçimini yapın.
• SGK hizmete bağlama tarihini girin.
Bu işlemlerin ardından birkaç saniye içerisinde sigorta kolu ve hizmete başlama tarihine göre normal olarak "emeklilik yaşı", "hizmet süresi" ve "emeklilik prim gün sayısı" bilgilerini öğrenebilirsiniz.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi
tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? İŞTE SORU VE CEVAPLAR
01.10.1985 sigorta girişliyim. 3600 günüm var. Sigortam devam etmekte. 5...889733 Nolu SMS
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise 4.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 3600 günden hangi yaşta emekli olabileceğinizi hesaplamamız için doğum tarihinizi bilmeliyiz. 55 yaşınızı hangi tarihte tamamladığınızı bilmeliyiz ki yaşkademe hesabını ona göre yapalım.
1993 Temmuz SGK girişliyim. 11.12.1977 doğumluyum. Askerliği 6 ay yaptım. 5...181067 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Bu ay 25 yıl şartınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.
26.09.1974 doğum tarihim. SSK girişim Ocak 1996. Bağ-Kur 12 yıl 1 ay 10 gün. Askerlik 1994-1996 arası yapıldı. 5..636699 Nolu SMS
Prim ödemelerinizin son 1260 günü SSK kapsamında geçmek şartı ile 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik işe başlangıçtan önce ise 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Bu durumda 55 yaşınızın dolacağı 26.09.2029'da emekli olabilirsiniz.
01.01.1968 doğumluyum. 03.07.1993 sigorta girişim. Sigorta başlangıcından önce 15 ay, 10 gün askerlik yaptım. İşe girdikten sonra askerlik borçlanmamı ödedim. 8000 gün primim var. 5...614116 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Askerliği ödediğinizden dolayı 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarından emekli olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 53 yaşınız 2021 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.01.2021 olacaktır.
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. 5...554876 Nolu SMS
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. 5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.