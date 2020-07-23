Milyonlarca kişi bekliyordu ve açıklandı. Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL'den 2 bin 233 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL'den bin 627 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 TL'den bin 534 TL'ye yükseldi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EN DÜŞÜK SSK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 TL
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL'den 2 bin 233 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL'den bin 627 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 TL'den bin 534 TL'ye yükseldi. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL'den bin 335 TL'ye yükseldi. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL'ye çıkartıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmadı. En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 661 TL'den 2 bin 814 TL'ye çıktı. Ödeme tarihleri belli oldu.
ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.
Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.
Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
"Emeklilerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." dedi.
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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.
EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.
İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri...
SSK EMEKLİLERİ
Tahsis no son rakamı Ödeme tarihi
9 17 Ocak
7 18 Ocak
5 19 Ocak
3 20 Ocak
1 21 Ocak
8 22 Ocak
6 23 Ocak
4 24 Ocak
2 25 Ocak
0 26 Ocak
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Tahsis no son rakamı Ödeme tarihi
9, 7, 5 25 Ocak
3, 1 26 Ocak
8, 6, 4 27 Ocak
2, 0 28 Ocak
Maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayanların ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılıyor.
SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
maaşlarını alırlar.
Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor.