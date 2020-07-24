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    • Ekonomi
    • 24.07.2020 15:12
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    • 24.07.2020 15:12
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    : Global ticaret, krizindeki sınırlamalardan darbe aldı

    bugün yayınladığı yarı yıl raporunda, global ticaretin krizi sırasında uygulamaya konan yeni ve birikmiş ithalat sınırlamalarında zarar gördüğünü bildirdi.

    Ticaret koronavirüs krizinden darbe aldı!

    bugün yayınladığı yarı yıl raporunda, global ticaretin krizi sırasında uygulamaya konan yeni ve birikmiş ithalat sınırlamalarında zarar gördüğünü bildirdi. , maske, ilaç ve tıbbı ekip alanlarındaki ihracat sınırlamalarının ise kaldırıldığına işaret etti.

    DTÖ Başkanı Roberto Azevedo raporun sunumunda yaptığı değerlendirmede, "Salgının tüm etkisi henüz ticaret istatistiklerine tam olarak yansıtılmadı. Etkinin çok büyük olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. DTÖ, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 2020 ikinci çeyrekte global ticaretin yıllık bazda yüzde 18 azaldığını tahmin ettiklerini belirtmişti.

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